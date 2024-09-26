Vali İlhami Aktaş, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesini Ziyaret Etti

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit’in eşlik ettiği ziyarette Vali İlhami Aktaş, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koray Kantarcı, Bölge Müdürü Murat Üstüntürk ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Yapılan çalışmalar, planlanan projeler ve yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi alan Vali İlhami Aktaş, ilimiz ve ülke ekonomisinin gelişmesine, ihracata ve istihdama sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.