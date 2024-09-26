GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali İlhami Aktaş, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesini Ziyaret Etti

Vali İlhami Aktaş, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali İlhami Aktaş, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesini Ziyaret Etti

26 Eylül 2024 Perşembe 09:52

 Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit’in eşlik ettiği ziyarette Vali İlhami Aktaş, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koray Kantarcı, Bölge Müdürü Murat Üstüntürk ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

 

Yapılan çalışmalar, planlanan projeler ve yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi alan Vali İlhami Aktaş, ilimiz ve ülke ekonomisinin gelişmesine, ihracata ve istihdama sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliKörfezDerinceDilovasıçayırovaGebzeIstasyonDaricaİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GÖLCÜK ÇİFTLİK MAHALLESİ ALTYAPI HATLARI BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR: 41,8 KİLOMETRE YENİ ALTYAPI HATTI YAPILACAK GÖLCÜK ÇİFTLİK MAHALLESİ ALTYAPI HATLARI BAŞTAN...
DDC Makina Kıbrıs'tan ödülle döndü DDC Makina Kıbrıs'tan ödülle döndü
Zabıtadan okul kantinlerinde denetim Zabıtadan okul kantinlerinde denetim
Osman Yağmurdereli Parkı yenilendi Osman Yağmurdereli Parkı yenilendi
Körfez'de yeşil alanlara bakım Körfez'de yeşil alanlara bakım
SEDAŞ, yatırım çalışmalarına yenisini ekledi SEDAŞ, yatırım çalışmalarına yenisini ekledi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

GÖLCÜK ÇİFTLİK MAHALLESİ ALTYAPI HATLARI...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde kullanım...

Haberi Oku