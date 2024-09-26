Yapılan çalışmalar, planlanan projeler ve yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi alan Vali İlhami Aktaş, ilimiz ve ülke ekonomisinin gelişmesine, ihracata ve istihdama sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.
Vali İlhami Aktaş, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesini Ziyaret Etti
Vali İlhami Aktaş, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Yapılan çalışmalar, planlanan projeler ve yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi alan Vali İlhami Aktaş, ilimiz ve ülke ekonomisinin gelişmesine, ihracata ve istihdama sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.