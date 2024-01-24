Zabıtadan Fırınlara Hijyen Denetimi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki fırınları denetledi. Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde, fırınlardaki üretim ve depolama alanında hijyen kontrolü gerçekleştirirken, üretilen ekmeklerin belirlenen gramajlara uygun olup olmadığını da kontrol ediyor. Fırınların üretim, ruhsat ve hijyen belgelerini de kontrol eden zabıta ekipleri, tespit edilen aksaklık varsa ilgili uyarılar fırınlara belirterek tutanak işlemi gerçekleştiriyor. Fırınlarda gerçekleştirilen denetim sonrasında, ilçe sakinlerinin güvenli ve hijyenik unlu mamullerine ulaşmasını sağlayan Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki gıda satış noktalarında denetimlerine aralıksız devam edeceklerini dile getirdi.

İHA