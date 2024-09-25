Zabıtadan okul kantinlerinde denetim

DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Belirlenen program çerçevesinde ve gelen talepler doğrultusunda okullara giden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, hijyen eğitim belgesi, genel temizlik, ürün tarihleri ve fiyat etiketlerine yönelik kontrollerini sağlıyor. Yapılan denetimlerde görülen aksaklık varsa gerekli işlemleri yapan Çayırova Zabıtası, okul dönemi boyunca düzenli aralıklarla kantin denetimlerinin devam edeceğini belirtti ve Çayırovalıların ilgili konudaki şikayetlerini 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na bildirmelerini istedi.