GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zabıtadan okul kantinlerinde denetim

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla beraber, ilçedeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Zabıtadan okul kantinlerinde denetim

25 Eylül 2024 Çarşamba 14:42

 Çayırovalıların güvenli alışveriş yapabilmesi için çalışmalarına ara vermeden devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte Çayırovalı öğrencilerin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması adına çalışan Çayırova Zabıtası, düzenli aralıklarla okullardaki kantinlerde denetim yapmayı sürdürüyor. Yapılan denetimler sayesinde, kantinlerde belirlenen standartlar korunurken, öğrencilerin sağlığı da korunmuş oluyor.

 

DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Belirlenen program çerçevesinde ve gelen talepler doğrultusunda okullara giden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, hijyen eğitim belgesi, genel temizlik, ürün tarihleri ve fiyat etiketlerine yönelik kontrollerini sağlıyor. Yapılan denetimlerde görülen aksaklık varsa gerekli işlemleri yapan Çayırova Zabıtası, okul dönemi boyunca düzenli aralıklarla kantin denetimlerinin devam edeceğini belirtti ve Çayırovalıların ilgili konudaki şikayetlerini 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na bildirmelerini istedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
EskihisarçayırovaDaricaGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
DDC Makina Kıbrıs'tan ödülle döndü DDC Makina Kıbrıs'tan ödülle döndü
Osman Yağmurdereli Parkı yenilendi Osman Yağmurdereli Parkı yenilendi
Körfez'de yeşil alanlara bakım Körfez'de yeşil alanlara bakım
SEDAŞ, yatırım çalışmalarına yenisini ekledi SEDAŞ, yatırım çalışmalarına yenisini ekledi
Başiskele'nin yeni sosyal alanı Başiskele'nin yeni sosyal alanı
Yılın ahisi seçildi Yılın ahisi seçildi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

DDC Makina Kıbrıs'tan ödülle döndü
Kıbrıs'ta gerçekleştirilen 9. Paper Week Sempozyumu'na katılan DDC Makina, Türkiye'ye ödülle döndü.

Haberi Oku