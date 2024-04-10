38. Kent Bayramlaşması’nda buluştu

Kocaeli’de gelenek haline gelen ve kentteki tüm paydaşları ortak bir değerde buluşturan Kent Bayramlaşmalarının 38’incisi düzenlendi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen kent bayramlaşmasında Kocaeli’nin dört bir yanından çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi öncülüğünde gerçekleştirildi.

KOCAELİ’NİN FARKLI RENKLERİ BULUŞTU

Kocaeli’nin farklı renklerinin buluştuğu bayramlaşma programına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, CHP Milletvekilleri Muhip Kanko,Nail Çiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, ilçe belediye başkanları, muhtarlar, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

VATANI KORUMAYA ANT İÇİYORUZ

Kent bayramlaşmasına katılanların Ramazan Bayramını tebrik ederek konuşmasına başlayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Dini ve milli bayramları ruhuna uygun kutlamak elzem bir durumdur. Medeniyet değerleri ile bezenmemiş nesillerin devlet geleneğini sürdürebilmesi mümkün değildir. Evlatlarımıza medeniyet değerlerimizi doğru anlatmalıyız” ifadelerini kullandı.Osmanlı’nın ardından bölgede acı ve gözyaşının bitmediğini vurgulayan Yavuz, “Huzur içerisinde olan bir Türkiye var. Kardeşliğimiz daim olsun. Milli birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece ayyıldızlı bayrağımız daha yükseklerde dalgalanacaktır. Küresel güçler İslam coğrafyasında etnik ve mezhepsel çatışmaları körüklüyor. Terör örgütleri ile istikrarsızlıklar oluşturuyor. Büyük bir acı ve dram yaşanıyor. Biz, bu vatanı korumaya ant içiyoruz” şeklinde konuştu.

KOCAELİ, GAZZE İLE KARDEŞ ŞEHİR OLACAK

Kocaelilerin Ramazan bayramını tebrik ederek konuşmasına başlayan, birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da “Şehrimizin milletimizin nice huzurlu ve mutlu bayramlar görmesini temenni ederim.Bu barış ve kardeşlik ortamının şehre değer katmasını diliyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun” dedi. Başta Gazze, Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalarında yaşanan zulmün son bulmasını isteyen Başkan Büyükakın, “Bir soykırım ve devlet terörü olarak cereyan eden olayların son bulması için milletçe elimizden gelen her şeyi yapacağız. Büyükşehir meclisi toplanır toplanmaz Gazze ile kardeş şehir olmayı gündemimize alacağız. Oradaki zulüm biter bitmez elimizin değeceği ne varsa, depremde nasıl bir araya geldiysek, Gazze için de aynısını yapacağız. Gazze ile kardeş şehir olmak için büyükşehir meclisine teklifimizi getireceğiz” şeklinde konuştu.

TÜM İNSANLIĞA HAYIRLAR GETİRSİN

Kent bayramlaşmasının ev sahipliğini yapan Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ise yaptığı konuşmada, “Birlik ve beraberliğimizin en büyük sembolü olan Kent Bayramlaşmamızın 38’incisinde bir aradayız. Bayramlar, insanları birbirine yaklaştıran çok özel günler. Bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Bu mübarek Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gazze’deki soykırımın sona ermesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

HATIRA FOTOĞRAFIYLA SON BULDU

Konuşmaların ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte programa katılan vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.Bayramlaşma faslının ardından toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi. Öte yandan Alanda bulunan katılımcılara Kocaeli’nin yöresel lezzeti mancarlı pide ikramının yapıldı.