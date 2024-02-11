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Bakan Şimşek Gebze'de iş insanlarıyla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir dizi temaslar gerçekleştirmek üzere bugün Kocaeli’ye geldi. İlimizde temaslar ve ziyaretlerde bulunan Şimşek, Gebze'de iş insanları ile buluştu.

Bakan Şimşek Gebze'de iş insanlarıyla buluştu

11 Şubat 2024 Pazar 00:23

 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün bir dizi temaslar gerçekleştirmek üzere Kocaeli’ye geldi. Kocaeli Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Şimşek, şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Bakan Şimşek’e Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sadettin Hülagü, Sami Çakır ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti. Buradaki programının ardından Bakan Şimşek, Kocaeli Büyükşehir Belediye binasına hareket etti. Bakan Şimşek ardından AK Parti Kocaeli İlçe Belediye Başkan adaylarıyla bir araya geldi.

İŞ İNSANLARIYLA DA BULUŞTU

Öte yandan ilimizde temaslara devam eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gebze ilçesinde ilimizin iş inşaları ile de buluştu. İş insanları ile gerçekleşen toplantıya katılan Bakan Şimşek, iş insanları ile istişareler yaptı.

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