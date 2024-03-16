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Başkan Adayı Büyükgöz Gebzelilerle 7/24 Bir Arada

Seçim çalışmalarına devam eden 7/24 Gebzeli hemşerileriyle bir araya gelen Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, sahurda Gebze Sivil Dayanışma Platformu üyeleriyle buluştu

Başkan Adayı Büyükgöz Gebzelilerle 7/24 Bir Arada

16 Mart 2024 Cumartesi 21:50


Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 7/24 Gebzeli hemşerileriyle bir araya gelen Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, sahurda Gebze Sivil Dayanışma Platformu üyelerini ağırladı. SKM binasında düzenlenen sahur programına platform yöneticileri ve üyelerinin yanı sıra AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, teşkilat yöneticileri, belediye meclis üyeleri katıldı. 

SENLİK BENLİK YOK EVİMİZ GEBZE VAR!

Sahurda ağırladığı konuklarının mübarek Ramazan ayını tebrik eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, “81 vilayetin kültürünü barındıran ve bir anlamda Türkiye mozaiği olan Gebze’miz hepimizin ortak paydası. Senlik benlik davası gözetmeksizin, yaşadığımız evimiz olan Gebze’mizi Türkiye Yüzyılına hazırlayacak projeleri ve hizmetleri sizlerin katkıları ve destekleriyle bir bir hayata geçireceğiz inşallah. Katılımınızdan ötürü sizlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Sahur programına katılan sivil dayanışma platformu mensupları da Başkan Adayı Büyükgöz’e seçim çalışmalarında başarılar diledi. 

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