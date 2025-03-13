Başkan Büyükgöz Şampiyonları İftarda Ağırladı

Başkan Büyükgöz, Gebze’nin ‘efeleri’ni iftarda ağırladı. Voleybol Erkekler 1. Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan ve bir üst lig olan Türkiye Efeler Ligi’ne yükselen Gebze Belediyesi Voleybol Takımı, iftarda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e konuk oldu. Başkan Büyükgöz, Gebze Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonluk kutlamasının ardından, Güzide Restoran’da düzenlenen iftar yemeğine aileleriyle birlikte katılan sporcularla yakından ilgilendi. Ev sahibi Başkan Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Her hak edilmiş mutluluk, bir özveriyi, çabayı barındırıyor.



4 YILDA EFELER LİGİNE ÇIKAN İLK TAKIM

Bizlere bu gururu ve coşkuyu yaşatan hocamıza, yöneticilerimize, siz değerli sporcularımıza tüm emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bilinen bir şey var ki; güçlü erkeklerin arkasında dirençli güçlü hanımefendiler vardır. Bu başarıdaki paylarından dolayı da siz değerli hanımefendilere de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Federasyon As Başkanımızla salonda sohbet etme imkanım oldu. Kuruluş tarihinden 4 sene sonra süper lige, Efeler Ligi’ne çıkan başka bir takım olmadığını ve Gebze’nin de bu konuda bir ilki başardığını öğrendim.



EFELER LİGİNDE BAŞARILAR DİLERİM

Bu ilki de Gebze’mize yaşatmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Sağ olun var olun. Efeler Ligi’nde de Gebze’mizi başarıyla temsil edeceğinize inanıyor, başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı. Selamlama konuşmasının ardından, sporcular sezon boyunca yaşadıkları anların anılarını paylaştı. Sohbet ortamında geçen iftar programı, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

