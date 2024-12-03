banner1102
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Engelsiz Kocaeli’nde akülü şarj istasyonları pırıl pırıl

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önemli hizmetlerinden biri olan akülü şarj istasyonları pırıl pırıl temizleniyor

Engelsiz Kocaeli'nde akülü şarj istasyonları pırıl pırıl

03 Aralık 2024 Salı 16:22

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yönelik en önemli hizmetlerinden biri olan akülü şarj istasyonlarının hem sayıları arttırılıyor hem de temizlikleri itinayla gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda İzmit Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan Fevziye Cami karşısı, Yeni Cuma Cami önü ve Endüstri Meslek Lisesi önündeki istasyonlar pırıl pırıl temizlendi. Aynı şekilde tüm ilçelerde bulunan şarj istasyonlarının temizliği periyodik olarak yerine getiriliyor. 

 

PIRIL PIRIL TEMİZLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından projelendirilen şarj istasyonları dezavantajlı bireylere özgürlük sunuyor. Engelli ve engelli yakınlarının yaşamını kolaylaştıran şarj istasyonları, bireylerin akülü araçlarının şarjının bitme endişesi olmaksızın özgür ve mutlu yaşamalarına olanak sağlıyor. Vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunabilmek adına akülü şarj istasyonlarının temizliği de Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı Bakım Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

 

ŞARJ İSTASYONLARI NERELERDE VAR ?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından projelendirilen şarj istasyonları; İzmit Cumhuriyet Bulvarı, Fevziye Cami karşısı, Yeni Cuma Cami önü, Endüstri Meslek Lisesi önü, Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri, Kartepe Belediyesi önü, Kandıra Otobüs Terminali, Başiskele Belediyesi önü,  Gölcük Anıt park, Karamürsel Kaymakamlık önü ve Karamürsel Belediyesi önü ile Otogar, Körfez Tütünciftlik sahili, Tütünçiftlik Engelli Derneği önü, Hereke Kampüsü ve Mimar Sinan Mahallesi,  Çayırova Belediyesi önü ve Fatma Çelik Engelli Merkezi önü, Gebze Kent Meydanı, Mevlana Pazar yeri, İstasyon Bilim Sanat Merkezi ve Eskihisar Macera parkında engelli vatandaşların hizmeti sunuluyor. Bu kapsamda Kocaeli’nin tüm ilçelerinde bulunan şarj istasyonlarının temizliği periyodik olarak yapılıyor.

 

AYNI ANDA 3 ARAÇ ŞARJ OLABİLİYOR

Engelli bireylerin çekinmeden şehir merkezine gelmelerine imkân sunan akülü şarj istasyonları, engelli vatandaşların yağmur ve güneşin etkilerden korurken, üstü kapalı olan istasyonlar aynı anda 3 engelli aracın şarj olmasını sağlıyor. Hızlı şarj özelliğine sahip ve tekerlekli sandalye aküsünün amper seçiminin de yapılabildiği şarj istasyonları engelli bireylerin hiçbir ücret ödemeden akülü araçlarını şarj edebilecekleri, sosyal alanlarda daha fazla zaman harcamalarına imkân tanıyor. Araçlarını şarj eden vatandaşlar ayrıca şarj istasyonuna kurulan LCD ekrandan da bilgilendirme görselleri ve tanıtım videolarını izleyerek bilgi sahibi oluyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli ulaşımda da gelişiyor, değişiyor Kocaeli ulaşımda da gelişiyor, değişiyor
Kelime Başına Çeviri Ücreti Ne Kadar? Kelime Başına Çeviri Ücreti Ne Kadar?
Gebze Karma Oto Sanayi Sitesi Kooperatifinden Vali Aktaş’a Ziyaret Gebze Karma Oto Sanayi Sitesi Kooperatifinden Vali...
Vali İlhami Aktaş Ticaret İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti Vali İlhami Aktaş Ticaret İl Müdürlüğünü...
Başkan Büyükakın: “Durmadan çalışmaya devam edeceğiz” Başkan Büyükakın: “Durmadan çalışmaya devam...
Büyükşehir’den kadına şiddete karşı anlamlı etkinlik Büyükşehir’den kadına şiddete karşı anlamlı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli ulaşımda da gelişiyor, değişiyor
Yeni otobüsler, tramvay ve metro hatları ile Kocaeli’nde ulaşımın tarihi yeniden yazılıyor

Haberi Oku