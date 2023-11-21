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Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş “24 Kasım Öğretmenler Günü” Dolayısıyla Açıklamada Bulundu

Vatanımızın her köşesinde ve bölgemizde görevlerini özveriyle yerine getirerek, gelecekte söz sahibi olacak, bilinçli, milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaklı nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin ‘’24 Kasım Öğretmenler Günü’’nü kutlarım.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş '24 Kasım Öğretmenler Günü” Dolayısıyla Açıklamada Bulundu

21 Kasım 2023 Salı 16:56

1 Kasım 1928’de “Türk Alfabesinin Kabulü” ardından alfabeyi ülke genelinde milletimize en doğru şekilde öğretmek amacıyla kurulan “Millet Mektepleri” ne,  Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Genel Başkan ve Başöğretmen olduğu ‘’24 Kasım’’ tarihi, milletimizin çağdaş medeniyetler üzerinde yer alması yolunda atılan her adımda emekleri olan, kimi zaman zor koşullar altında olsa da çocuklarımızın ve gençlerimizin dürüst, yenilikçi, ahlaklı yetiştirilmesine değerli katkılar sunan öğretmenlerimize minnettarız.

      
Ülkemizin geleceğini şekillendiren gençlerimizi en iyi bilgi ve değerlerle donatarak yaşama hazırlayan öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunar, tüm öğrencilerimizi sevgiyle kucaklarım.                              

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