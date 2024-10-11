GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'de Rehabilitasyon Merkezindeki Ölü Sokak Hayvanlarına İlişkin Soruşturma Başlatıldı

- Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu hayvanların, ekiplerce cansız olarak toplanan, trafik kazaları sonucu yaşamını yitiren ve sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan hayvanlar olduğu belirtildi

Gebze'de Rehabilitasyon Merkezindeki Ölü Sokak Hayvanlarına İlişkin Soruşturma Başlatıldı

11 Ekim 2024 Cuma 23:03

 Kocaeli'de bir rehabilitasyon merkezindeki ölü sokak hayvanlarıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu hayvanların ekiplerce cansız olarak toplanan, trafik kazaları sonucu yaşamını yitiren ve sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan hayvanlar olduğu, bu konudaki tutanakların ilgili birimlere teslim edildiği belirtildi. 
  Gebze'de sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde ölü 30 köpek ve 14 kedi bulundu. Kocaeli Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medya mecralarında yer alan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezindeki görüntülere ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüklerince her türlü araştırma ve inceleme yürütülmekte olup, derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu süreç içerisinde bilgilendirilecektir" denildi. 
 
  "Konuya ilişkin ivedilikle harekete geçilmiştir" 
  Gebze Belediyesinden yapılan açıklamada ise, "Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili basın ve sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler üzerine kamuoyuna yansıyan cansız sokak hayvanı görselleri; Balçık barınma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze'de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir. Aynı zamanda görüntülere yansıyan kedilerden 9 tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, 4 tanesi trafik kazası ile ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir" ifadeleri kullanıldı. 
 
  "İlgililer soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır" 
  Açıklamada, can kayıplarının tutanaklarının ilgili birimlere teslim edildiği belirtilerek, "Gebze bölgesinde kedi ve köpeklerden oluşan yaklaşık 10 bin sokak hayvanı yaşamaktadır. Gebze Belediyesi Veteriner Müdürlüğü rutin çalışmaları ve vatandaş bildirimleri doğrultusunda sokak hayvanlarının sağlıklı yaşaması, yaşamsal bir sorun oluşturmaması için çalışmaktadır. Şehir merkezi ve otoyollardan uzakta Balçık bölgesinde oluşturduğumuz Barınma ve Beslenme Merkezi bu amaçla hizmet vermektedir. Bu bölgede 4 bin köpek belediyemiz ve hayvan severlerin işbirliği ile yaşamakta, yaşatılmaktadır. Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili görüntüler kurumumuz tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili soruşturma açılmıştır. İlgililer soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır. Ayrıca Gebze Belediye Başkanlığımızın müracaatı ile Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştır" açıklaması yapıldı. 
                                     


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Kimyacılar OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Aktaş Başkanlığında Yapıldı Gebze Kimyacılar OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı...
Yüksek Performansa Sahip Yenilenmiş Akıllı Telefonlar Yüksek Performansa Sahip Yenilenmiş Akıllı Telefonlar
Dilovası’nda Mevlid-i Nebi Haftası Coşkuyla Kutlandı Dilovası’nda Mevlid-i Nebi Haftası Coşkuyla Kutlandı
Yük Boşaltma Kolaylığı Yük Boşaltma Kolaylığı
Araç Üstü Platform Nedir? Araç Üstü Platform Nedir?
Palet fabrikasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı Palet fabrikasında çıkan yangının alevleri geceyi...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze Kimyacılar OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı...
Gebze Kimyacılar (GEBKİM) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali İlhami Aktaş’ın...

Haberi Oku