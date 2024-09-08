Başiskele'de Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Enerji Çalışmaları Konuşuldu

Kocaeli'nin sıfır atık seferberliğinde, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında önemli bir yere sahip çevreci ilçesi Başiskele, Türkiye Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Çalışmalarına ev sahipliği yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Kaynakta Ayırma ve Yeniden Kullanmanın Etkin Bir Şekilde Uygulanması Kapsamında Uygun Bir Model Göstermek için Uygulanan Pilot Çalışmalar" etkinliği 2-4 Eylül tarihleri arasında 3 gün boyunca Başiskele'de gerçekleştirildi.

Döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir atık yönetimi konularında derinlemesine tartışmalar, uzman sunumları ve saha ziyaretleri ile dolu dolu geçen programda, yerel yönetimlerin uygulamalarından atık yönetim sistemlerine kadar birçok alanda bilgi paylaşımı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin de iştirak ettiği eğitim programında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Hülya Çakır, Türkiye'nin Sıfır Atık Stratejilerini ve bu stratejilerin yasal dayanaklarını detaylandırarak, bu sistemin yerel yönetimler ve kurumlar tarafından nasıl uygulanması gerektiği konusunda bilgiler verdi. Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin başarısını destekleyen iyi uygulama örnekleri ve bilinçlendirme kampanyalarının önemine dikkat çekti.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, etkinliğe katılan misafirlerle Başiskele Sosyal Tesisi Antik Köfte ve Restoran’da bir araya geldi. Yasin Özlü, Başiskele’de sıfır atık seferberliği, atık yönetimi, sürdürülebilir enerji kaynakları ve çevre bilinci konularında yapılan çalışmaları ve yatırımları tek tek anlattı.