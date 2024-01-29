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Başkan Çiftçi, gönül ziyaretlerini sürdürüyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinleriyle bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Başkan Çiftçi, gerçekleştirdiği ziyaretlerde Çayırovalı hemşehrilerinin gönlüne dokunuyor.

Başkan Çiftçi, gönül ziyaretlerini sürdürüyor

29 Ocak 2024 Pazartesi 13:51

 

 

 

Göreve geldiği günden bu yana Çayırovalı hemşehrileriyle her fırsatta bir araya gelen ve onları ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Çayırova Belediye Başkan Bünyamin Çiftçi, Çayırovalılarla hanelerinde bir araya geliyor. Çayırova’nın büyüklerine, hasta ilçe sakinlerine ve yakınları vefat eden vatandaşlarla buluşan Başkan Çiftçi, ziyaretleriyle gönülleri fethediyor. Başkan Çiftçi, gönül ziyaretleri kapsamında Çayırova’nın çınarlarıyla buluşurken onlara sağlıklı ve uzun ömürler dileklerini iletiyor. Ayrıca yakınlarını kaybeden ilçe sakinleriyle de bir araya gelip taziyelerini ileten Başkan Çiftçi, Çayırovalı şehidimiz Samet Aslan’ın Amasya’dan dönen ailesini de evinde ziyaret etti ve bir kez daha taziye dileklerini sundu. Şehidimiz Adem Sezgin’in babası Kadir Sezgin’i de ziyaret eden Başkan Çiftçi, “Şehidimiz Adem Sezgin’in bizlere emanet olan babası Kadir Sezgini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Başımızın tacı şehit ailelerimizin her zaman emrindeyiz” ifadelerini kullandı. Başkan Çiftçi’nin gönül ziyareti gerçekleştirdiği aileler, kendilerini yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini ileterek, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

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