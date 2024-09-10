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ÇAYIROVA YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ’NDE ALTYAPI YATIRIMLARI TAMAMLANDI

Kaliteli hizmet anlayışıyla kent genelinde örnek proje ve yatırımlar gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Çayırova ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde gerçekleştirdiği içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladı.

ÇAYIROVA YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ'NDE ALTYAPI YATIRIMLARI TAMAMLANDI

10 Eylül 2024 Salı 11:38

 ÇAYIROVA’DA ALTYAPI GÜÇLENİYOR

İSU Genel Müdürlüğü, 12 ilçenin tamamında gece gündüz demeden yürüttüğü altyapı çalışmalarıyla atık suda, yüzde yüz arıtma hedefiyle ‘sıfır kirlilik’ sağlama; içme suyunda kayıp-kaçak oranlarını dünya standartları ölçeğinde olması ve küresel ısınmanın getirdiği ani yağışlara karşı daha dirençli bir şehir oluşturma yönündeki kararlılığını sürdürüyor. Bu kapsamda, Çayırova ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları başarıyla tamamlandı. Mahallede yapılan çalışmalar sonucunda, 100 mm ve 300 mm duktil font borularla 1.350 metre yeni içme suyu hattı döşenirken 500 mm beton borular kullanılarak 475 metre yeni kanalizasyon hattı inşa edildi.

 

KESİNTİSİZ YATIRIMLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün Kocaeli genelinde sürdürdüğü altyapı yatırım programı aralıksız olarak devam ediyor.

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