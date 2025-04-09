Çayırova’da Nisan meclisi tamamlandı

Çayırova Belediyesi’nde Nisan meclisi tamamlandı. Bugün Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantı, ilk olarak 2024 Yılı Denetim Komisyon Raporu’nun okunarak meclise bilgi verilmesiyle başladı. Muhalefet grubunun denetim komisyonu raporuna ilişkin eleştirileri sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi; “Altı yıldır bu şehre hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu süre boyunca bize verilen görevi sadece bir makam olarak değil, bir gönül işi olarak gördük. Biz biliyoruz ki bir şehri asıl güzelleştiren şey, orada yaşayan insanların mutluluğudur. Bir çocuğun yüzündeki tebessüm, bir annenin duası, yaşlı bir amcanın “Allah razı olsun” demesi bizim en büyük kazancımızdır.

“ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Halkımızın iyi gününde, zor gününde de yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Biz kimseyi yalnız bırakmıyoruz. Herkesin derdiyle dertleniyor, sevincini paylaşıyoruz. Biz sadece bugünü değil, yarını da düşünüyoruz. Çocuklarımız daha güzel bir şehirde büyüsün, gençlerimiz geleceğe umutla baksın diye gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz.

“ÇAYIROVA’MIZI GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Altı yılın tecrübesi ve birikimiyle, daha güçlü bir gelecek için halkımızın desteğiyle emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Eğitimden ulaşıma, yeşil alanlardan sosyal projelere, kültür-sanattan spora kadar birçok alanda; şehrimizi imar, ihya ve inşa eden yatırımlarımızla Çayırova’mızı geleceğe hazırlıyoruz. Bizi izlemeye devam edin.”

ENCÜMEN VE KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİLDİ

Öte yandan mecliste encümen ve komisyonlara da üye seçimleri gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerde Çayırova Belediyesi Encümen üyeliğine; Sadettin Arıkboğa, Günay Uzun ve Neşe Aydın seçildi. Ayrıca İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na; “Fatmanur Çelik, Ahmet Güçer ve Fettah Bitirgiç”, Plan ve Bütçe Komisyonu’na; “Furkan Yavuz, Ferhat Karabulut ve Ahmet Kaygusuz”, Hukuk, Dilekçe, Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu’na; “Tamer Toplu, İskender Turan ve Yılmaz Bilmez seçildi. Gündemin 9. maddesi olan 2024 Yılı Faaliyet Raporu ise oy çokluğu ile kabul edildi.



(Ömer İLGEÇ)