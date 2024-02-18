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Çiftçi, “Yarının Çayırova’sını inşa etmeye devam edeceğiz”

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, saha ziyaretleri kapsamında Bayburt Adabaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği’ne konuk oldu.

Çiftçi, 'Yarının Çayırova'sını inşa etmeye devam edeceğiz”

18 Şubat 2024 Pazar 21:17

 

 

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde saha çalışmalarına tüm hızıyla devam eden AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki hemşehri dernekleriyle buluşmayı sürdürüyor. SKM programları kapsamında ilçenin tüm kesimleriyle buluşan Yüksek İnşaat Mühendisi Bünyamin Çiftçi, Bayburt Adabaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği’ne konuk oldu. AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, meclis üyesi aday adayları ve beraberindeki heyetle birlikte Adabaşı Köyü Derneği’ne giden Bünyamin Çiftçi’yi dernek başkanı Hüsamettin Ayyıldız ve yönetimi coşkuyla karşıladı.

 

“GELECEK İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK”

Programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Yaklaşık 5 yıldır sizlerin hizmetinde bulunuyoruz. Çayırova’mıza 5 yıl boyunca hizmet ettik. Cumhur İttifakı belediye başkanı ve belediye başkan adayı olarak sizlerin huzurunuzdayım. Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışıyla son 5 yıldır Çayırova’mızda hizmet yaptık. Biz Çayırova’da yaşıyoruz, Çayırova’da ikamet ediyoruz. İlçemize neler yapılması gerektiği noktasında meselenin farkındayız. 2019’da ilçemizin geleceğe hazırlanması noktasında belli başlı adımların atılması gerektiğini biliyorduk ve bu noktada da önemli adımlar attık. Yarınların Çayırova’sını inşa etmek adına tespit ettiğimiz çalışmaları, mevcut belediye görevlerimizle birlikte bir arada yaptık.

 

“ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİNE DESTEK OLUYORUZ”

Gelecekte nüfusumuzun 400, 450 bin olması bekleniyor ve bu noktada ilçemizi geleceğe hazırlamamız gerekiyordu. Yeni okul arsaları üretmemiz gerekiyordu ve bunu başardık. Bir hayalimiz vardı Çayırova’mızı geleceğe hazırlamak. Bu noktada da yeni çalışmalar yapıyoruz. Büyük projeleri ilçemize kazandırdık ve kazandırmaya da devam ediyoruz. Yarının Çayırova’sını inşa etmeye devam edeceğiz. Bilgi evlerinde çocuklarımıza anaokulundan üniversiteye kadar olan süreçte destek oluyor ve onların eğitim hayatına katkıda bulunuyoruz” dedi. Çiftçi, konuşmasının ardından kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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