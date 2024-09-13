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Dilovası’nda Okullar Daha Güvenli

Başkan Ramazan Ömeroğlu'nun Talimatıyla Okul Çıkışlarında Güvenlik Artırıldı

Dilovası'nda Okullar Daha Güvenli

13 Eylül 2024 Cuma 10:55

 Dilovası Belediyesi, okul çevrelerinde güvenliği artırmak adına önemli bir adım attı. Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu'nun talimatıyla, okul çıkışlarında öğrencilerin aniden yola çıkmalarını önlemek amacıyla perfoje bariyerler yerleştirildi. İlk uygulama, Dilovası Mehmet Zeki Obdan Okulu'nda gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Bu uygulama ile, öğrencilerin kontrolsüz bir şekilde yola çıkışları engellenecek ve kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Başkan Ömeroğlu, çocukların güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Eğitim kurumlarımızın çevresinde aldığımız bu tür önlemlerle çocuklarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın güven içinde okula gidip gelmeleri bizim için büyük bir sorumluluk. Tüm okullarımızda bu tarz çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca velilerimizin ve vatandaşlarımızın da özellikle okul çevresinde trafik güvenliği konusunda daha duyarlı olmasını bekliyoruz.”

VELİLER VE ÖĞRETMENLER MEMNUN

Veliler ve öğretmenler, bu yeni uygulamadan memnuniyetlerini dile getirirken, ilçede trafik güvenliği konusunda yapılan çalışmaların artarak devam etmesi bekleniyor.

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