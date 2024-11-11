İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası'nda Semt Pazarları Hijyenik Hale Getiriliyor

Dilovası Belediyesi, semt pazarlarında hijyen ve temizliği sağlamak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Belediye ekipleri, pazar yerlerinin temizlik ve hijyenine büyük önem veriyor.

Dilovası'nda Semt Pazarları Hijyenik Hale Getiriliyor

11 Kasım 2024 Pazartesi 18:11

 PAZAR YERLERİ, PIRIL PIRIL
Pazarcı esnafının tezgahlarını toplamasının ardından, belediye temizlik ekipleri sahaya iniyor. Öncelikle pazaryerinde birikmiş çöpler toplanıyor ve ardından zemin yıkama işlemi gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar sayesinde pazar yerleri, pırıl pırıl bir hale getiriliyor.
BAŞKAN ÖMEROĞLU'NDAN TEMİZLİK VURGUSU
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, pazaryerlerinde yapılan temizlik çalışmalarının önemini vurguladı. “Vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmesi için pazaryerlerini düzenli olarak temizlemeye devam edeceğiz” diyen Ömeroğlu, belediyenin hijyen konusundaki hassasiyetine dikkat çekti.
TEMİZ VE SAĞLIKLI PAZAR ALANLARI
Dilovası Belediyesi’nin bu titiz çalışmaları sayesinde, pazar alanları hem çevreye duyarlı hem de sağlıklı bir alışveriş ortamı haline geliyor. Belediye ekiplerinin düzenli olarak gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları, pazaryerlerinin daha yaşanabilir ve hijyenik kalmasını sağlıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’nın yeşil alanları yenileniyor Çayırova’nın yeşil alanları yenileniyor
Başkan Çiftçi Etkinlikte Miniklerle Buluştu Başkan Çiftçi Etkinlikte Miniklerle Buluştu
Dilovası Sivil Toplum Platformundan Vali Aktaş’a Ziyaret Dilovası Sivil Toplum Platformundan Vali Aktaş’a...
Başkan Çiftçi, velilerle bir araya geldi Başkan Çiftçi, velilerle bir araya geldi
Yeni yapılan parkın oyun grubu montajı tamam Yeni yapılan parkın oyun grubu montajı tamam
Başkan Ömeroğlu: Başkan Ömeroğlu: "Cumhuriyet En Kıymetli Mirasımızdır"
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova’nın yeşil alanları yenileniyor
Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki parklarda çim serimi gerçekleştirerek,...

Haberi Oku