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Fatih Caddesi’nde Detaylı Temizlik

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinleri ve esnaflardan gelen talep doğrultusunda Fatih Caddesi’nde hafta sonu detaylı temizlik gerçekleştirdi.

Fatih Caddesi'nde Detaylı Temizlik

16 Eylül 2024 Pazartesi 12:41

 Temiz toplum, sağlıklı Çayırova anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi, ilçenin en işlek caddesi olan Fatih Caddesi’nde detaylı temizlik yaptı. Vatandaşlardan ve Fatih Caddesi esnafından gelen talep doğrultusunda harekete geçen Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece düğmeye bastı. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gece saatlerinde yolu trafiğe kapatmasıyla birlikte çalışmalara başlayan Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1 çöp toplama kamyonu, 1 arazöz, 1 yol süpürme aracı, 1 konteyner yıkama aracı ve 10 personelle birlikte caddenin başından itibaren çalışmalarına başladı.

 

MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Ekipler, caddede bulunan küçük çöp kutularını fırçalarla temizleyerek yıkarken, cadde boyunca bulunan kaldırımlar da arazözle tazyikli ve köpüklü suyla yıkanıp fırçalandı. Yol süpürme aracıyla da birlikte kaldırım kenarlarında bulunan çöpler temizlendi. Gece boyunca süren temizlikle beraber, Fatih Caddesi’ndeki detaylı çalışma tamamlandı. Fatih Caddesi’nin en yoğun olduğu günlerden olan Pazar günü öncesi tamamlanan detaylı temizlik çalışması, hem vatandaşlar hem de esnaflar tarafından memnuniyetle karşılandı. Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, detaylı temizlik çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini belirtti.

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