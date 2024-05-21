Kocaeli Bilişim Fuarı 24 Mayıs'ta Kapılarını Açacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 24-26 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli Bilişim Fuarı düzenlenecek. Türkiye'nin bilişim sektöründeki dev isimlerini akademisyenler ve meslek kuruluşlarıyla bir araya getirecek fuar, 3 gün boyunca ülke gündeminde önemli bir yer tutacak. Fuar bunun yanı sıra iş dünyası marifetiyle Kocaeli’nde hayata geçirilen ilk fuar olma özelliğini taşıyacak. Organizasyon Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, MARKA paydaşlığında yürütülecek.

Maide Restoranda düzenlenen basın toplantısına etkinlik hakkında bilgi verildi. Toplantıda sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'nin Bilişim Vadisi, teknoparkları ve her geçen gün gelişen bilişim firmaları ile bilişim kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin altı çizildi. Tüm vatandaşların Kocaeli Bilişim Fuarı'na davetli olduğunu söyleyen Büyükşehir Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık, "65 firma, bir banka stantlarını açacak. Yapay zekaya yatırım yapmayan firmalarla çalışmalar azalıyor. Bu nedenle herkesin fuarda yerini almasını istiyoruz" dedi.

Tanıtım programında Bilişim Fuarı’nın gün gün etkinlik programı da lanse edildi. Buna göre fuar, 24 Mayıs Cuma günü Kocaeli Kongre Merkezi’nin ev sahipliğinde ve saat 10.00 itibariyle açılacak. Saatler 11.00’i gösterdiğinde organizasyonun açılış töreni gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol’un katılmaları beklenen açılışta protokol konuşmalarından sonra kurdele kesimiyle fuarın resmi açılışı yapılacak.

Ardından 3 gün boyunca bilimin akademik bir platformda ele alınacağı seminler başlayacak. Semineler Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. Fuarın ilk semineri ise 14.00’te Akçakoca Salonda olacak.

Seminerlerin yanı sıra Kongre Merkezi’nin fuayesinde bilişim stantları kurulacak. Kocaeli Bilim Merkezi’nin girişinde çadır alanında sanal gerçeklik gözlükleri ile sanal tur etkinliği, yapay zeka uygulama örnekleri, 3D yazıcılar ve 3D Kalem uygulamaları, robotik sergisi yer alacak.

İHA