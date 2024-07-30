KOSKEM sahillerde 247 kişiyi hayata bağladı

Kocaeli sahillerinde serinlemek ve hoşça vakit geçirmek isterken akıntıya kapılan 247 kişi KOSKEM ekipleri tarafından kurtarıldı

Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. Mavi bayraklı plajlar başta olmak üzere Kocaeli sahillerinde her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtaran Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), bu kapsamda 22-28 Temmuz tarihleri arasında 247 kişiyi hayata bağladı. Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, cankurtaranların çalışma saatleri dışında denize girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

247 KİŞİ BOĞULMAKTAN KURTARILDI

15 Haziran tarihinden itibaren Kocaeli sahillerinde cankurtaranlık hizmeti vermeye başlayan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 22-28 Temmuz tarihleri arasında 247 kişiyi son anda boğulmaktan kurtardı. 18 vatandaşa ise sağlık ekiplerince hizmet verildi. Ekipler yaz döneminde ise şuana kadar bin 330 kişiyi hayata bağladı. Haftanın 7 günü belirlenen saatlerde hizmet veren KOSKEM ekipleri, vatandaşların güven içerisinde serinlemeleri ve eğlenmeleri için yoğun çaba sarf ediyor.

ÇALIŞMA SAATLERİNE DİKKAT

15 Haziran tarihinden itibaren cankurtaranların 13 bölgede hizmet verdiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, ”Cankurtaranlarımız vatandaşların güvenliği için 7 gün boyunca hizmet veriyor. Canla başla çalışıyorlar. Arkadaşlarımızın bu çabasına vatandaşlarımızın destek vermesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın cankurtaran bulunmayan sahillerde denize girmemelerini ve cankurtaranların çalışma saatlerine dikkat ederek bu zaman diliminde sahilde yüzmeleri gerekiyor” açıklamasında bulundu.

13 SAHİLDE CANKURTARANLIK HİZMETİ

KOSKEM cankurtaranları sezon boyunca İzmit Körfezi’nde Karamürsel Altınkemer, Ereğli Kumyalı, Darıca Sahili, Darıca Bayramoğlu halk plajı ve Kadınlar Plajında görev yapıyor. Kandıra’da ise Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Miço Koyu ve Cebeci halk plajlarında cankurtaranlık hizmeti veriliyor. Ekipler haftanın 7 günü hafta içi sabah 10.00- 18.00, Pazar günü ise 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

2023’DE 2 BİN 197 KİŞİ HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Büyükşehir’in KOSKEM ekibi, 2023 sezonunun da 13 bölgede 265 kişilik ekiple 2 bin 197 kişinin hayata yeniden tutunmasını sağlamıştı.