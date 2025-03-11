Sıcak yemekler Ramazan’da da hanelere ulaşıyor

Sosyal belediyecilik alanında öncü çalışmalar gerçekleştiren ve bu doğrultuda büyük takdir toplayan Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya Ramazan ayında da devam ediyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen sıcak yemek dağıtımı kapsamında, ilçede hastalığı yüzünden yemek yapamayan, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak sıcak yemek götürülüyor. Bu bağlamda günlük hazırlanan üç çeşit yemek, tespiti gerçekleştirilen hanelere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince Ramazan ayında da ulaştırılıyor.

BAŞVURULAR SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE Geçtiğimiz yıl boyunca 26 binden fazla kap sıcak yemeği belirlenen adreslere ulaştıran Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mübarek Ramazan ayında da ilçede hastalığı yüzünden yemek yapamayan, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor. Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, sıcak yemek hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurması gerektiği belirtildi.



(Ömer İLGEÇ)