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UMSİDER YÖNETİMİ GEBZE BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

Uluslararası Sanayici ve İş İnsanları Derneği UMSİDER yönetimi Genel Başkan Zeki Gedikoğlu başkanlığında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöze hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

UMSİDER YÖNETİMİ GEBZE BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

14 Mayıs 2024 Salı 22:05



Gebze Belediye Başkanı ile yapılan görüşmelerde derneğin yapısı hakkında bilgi verildi. Dernek yaklaşık 60 İlde 45 yabancı ülke temsilcisi olan bir dernek.Bünyesinde akademi ile tanışma kurulu ve genç konsey üyelerinin oluşturduğu geniş bir aileye sahip. Dernek üniversitelerde sivil toplum örgütleri ile çözüm ortaklıkları olan bir kuruluş. Aynı zamanda proje kapsamında detaylarını Gebze Belediye Başkanıyla mutala edip genel merkezinin Gebze'de olması sebebiyle Gebze Belediye Başkanından manevi destek istenildi.

  ZİYARETE  KATILANLAR 

Harun Demir  İş İnsanı 
Cumhur Saruhan Dereoglu Genel Başkan Yardımcısı
Av. Mecit Gedikoğlu 
Levent Eryılmaz Genel Başkan Yardımcısı 
Volkan Dereoglu  Teknoloji  Uzmanı 
Asena Kaya İş Kadını 
Seher  Budak İş Kadını
Fatma Zehra Arslan  Peyzaj Mimarı 
İsmail Kahraman Araştırmacı Yazar Ve Belgeselci 
Vefa Kuşan Sanayici 
Ufuk Sarkkaya Finans Uzmanı



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