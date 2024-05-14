UMSİDER YÖNETİMİ GEBZE BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

Gebze Belediye Başkanı ile yapılan görüşmelerde derneğin yapısı hakkında bilgi verildi. Dernek yaklaşık 60 İlde 45 yabancı ülke temsilcisi olan bir dernek.Bünyesinde akademi ile tanışma kurulu ve genç konsey üyelerinin oluşturduğu geniş bir aileye sahip. Dernek üniversitelerde sivil toplum örgütleri ile çözüm ortaklıkları olan bir kuruluş. Aynı zamanda proje kapsamında detaylarını Gebze Belediye Başkanıyla mutala edip genel merkezinin Gebze'de olması sebebiyle Gebze Belediye Başkanından manevi destek istenildi.
ZİYARETE KATILANLAR
Harun Demir İş İnsanı
Cumhur Saruhan Dereoglu Genel Başkan Yardımcısı
Av. Mecit Gedikoğlu
Levent Eryılmaz Genel Başkan Yardımcısı
Volkan Dereoglu Teknoloji Uzmanı
Asena Kaya İş Kadını
Seher Budak İş Kadını
Fatma Zehra Arslan Peyzaj Mimarı
İsmail Kahraman Araştırmacı Yazar Ve Belgeselci
Vefa Kuşan Sanayici
Ufuk Sarkkaya Finans Uzmanı