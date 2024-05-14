UMSİDER YÖNETİMİ GEBZE BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET





Gebze Belediye Başkanı ile yapılan görüşmelerde derneğin yapısı hakkında bilgi verildi. Dernek yaklaşık 60 İlde 45 yabancı ülke temsilcisi olan bir dernek.Bünyesinde akademi ile tanışma kurulu ve genç konsey üyelerinin oluşturduğu geniş bir aileye sahip. Dernek üniversitelerde sivil toplum örgütleri ile çözüm ortaklıkları olan bir kuruluş. Aynı zamanda proje kapsamında detaylarını Gebze Belediye Başkanıyla mutala edip genel merkezinin Gebze'de olması sebebiyle Gebze Belediye Başkanından manevi destek istenildi.





ZİYARETE KATILANLAR





Harun Demir İş İnsanı

Cumhur Saruhan Dereoglu Genel Başkan Yardımcısı

Av. Mecit Gedikoğlu

Levent Eryılmaz Genel Başkan Yardımcısı

Volkan Dereoglu Teknoloji Uzmanı

Asena Kaya İş Kadını

Seher Budak İş Kadını



Fatma Zehra Arslan Peyzaj Mimarı

İsmail Kahraman Araştırmacı Yazar Ve Belgeselci

Vefa Kuşan Sanayici