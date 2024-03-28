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KÜLTÜR VE SANAT:
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Ay Işığında Şamata'ya yoğun ilgi

Çalışkur apartmanında yaşayan Çalışkur Ailesi'nin ve apartman sakinlerinin sahte ilişkilerini ve yozlaşan aile yapısını gösteren "Ay Işığında Şamata" oyunu, İzmit'te tiyatro kursu öğrencileri tarafından sahnelendi.

Ay Işığında Şamata'ya yoğun ilgi

28 Mart 2024 Perşembe 11:59

 Kursiyerlerin performansı, tiyatroseverlerden yoğun alkış aldı.   
 İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında faaliyetlerine devam eden İzmit Meslek Edindirme Kurslarında (İZMEK) tiyatro eğitimi alan gençler, Haldun Taner'in yazdığı "Ay Işığında Şamata" adlı tiyatro eserini sahneledi. Oyunun yönetmenliğini ise usta öğretici Hikmet Ağ gerçekleştirdi. Oyunda Yılmaz Gülaçar, Berika Yargı, Enis Dönmez, Nalan Öztaş, Bedirhan Şişman, Gülşah Güzel, Tunahan Güzel, Beyza Çalık, Nilüfer Mete, Gül Fulya Yüksel, Bilge Akkuş ve Mehmet Sinan Şenyer rol aldı. 
 Alternaif Tiyatro Sahnesinde gerçekleşen gösterime katılan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, Halk Eğitim Müdür Yardımcıları İbrahim Kaygusuz ve Halit Velioğlu, emeklerinden dolayı Hikmet Ağ'a teşekkür ederek, plaketini takdim etti. 
 Çalışkur apartmanında yaşayan Çalışkur Ailesi'nin ve apartman sakinlerinin sahte ilişkilerini ve yozlaşan aile yapısını gösteren oyun, İzmitli sanatseverlerden beğeni topladı. 
                             


İHA
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