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Bu proje Çayırova'nın spor altyapısını güçlendirecek

Çayırova'ya kazandırılan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesi, 7'den 70'e herkese hizmet verecek. Projenin tamamlanmasının ardından 9 branştan sporcu aynı anda spor yapabilecek.

Bu proje Çayırova'nın spor altyapısını güçlendirecek

23 Temmuz 2024 Salı 10:51

 
 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesini yerinde inceledi. Yüzde 80 ilerleme oranına sahip ve bittiği zaman Çayırova'ya spor altyapısı alanında seviye atlatacak olan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası, Atatürk Mahallesi'nde yükselmeye devam ediyor. Bünyamin Çiftçi, projenin tamamlanmasının ardından 9 branştan sporcunun aynı anda spor yapabileceği proje hakkında, "Çayırova'ya kazandırmayı hedeflediğimiz ikinci kapalı spor salonu ve sporcu fabrikamızın inşaat ilerleme oranında yüzde 80’e ulaşmış durumdayız. İnşallah en kısa zamanda inşaatımızı tamamlayacağız ve Çayırova'mızda yaşayan 7’den 70’e her bir vatandaşımızın buraya gelip spor yapmasına imkan sağlayacağız. Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikamız özellikle bölgemizde bir ilki gerçekleştirecek ve her bir bireyimizin istediği branşta spor yapmasına imkan sağlayacak. Yüzde 80'lik çalışmayı tamamladık ve kalan çalışmaları da yaptıktan sonra, salonumuzu ilçe sakinlerimizin hizmetine açacağız. Aynı anda 9 branştan antrenman yapılabilecek bir spor salonu inşa ediyoruz. Çayırova'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. 
  Çayırova'nın ikinci kapalı spor salonu olması özelliğini taşıyan proje, ilçenin spor altyapısını güçlendirecek ve Çayırova'dan yıldız sporcuların yetişmesine imkan sağlayacak. Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesinin tamamlanmasının ardından 9 branşta mücadele eden tüm sporcular, salon içerisinde aynı anda antrenman yapma imkanı bulacak. Sadece çocuklara ve gençlere değil, aynı zamanda da tüm Çayırovalılara hizmet verecek proje, en kısa sürede tamamlanarak, Çayırova halkının kullanımına açılacak. 
                         


İHA
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