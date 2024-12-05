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Cemil Meriç öğrencilerinden gurur dolu anlar

Özel gereksinimli öğrenciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel “Uzat Elini” isimli tiyatro dinletisi gerçekleştirdi

Cemil Meriç öğrencilerinden gurur dolu anlar

05 Aralık 2024 Perşembe 11:13

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Büyükşehir’e bağlı hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi de bu anlamlı güne özel olarak ‘”Uzat Elini” isimli tiyatro dinletisi gerçekleştirdi. Özel gereksinimli öğrenciler hem ritim grubu hem de muhteşem sahne gösterisi ile izleyenlerden büyük alkış aldı. Dinletiye Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kent Konseyi Gençlik Başkanı Fatih Çelikbilek, Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Köse, Kağıtspor izci grubu, Kılavuz gençlik öğrencileri, Kızılay ve Yeşilay temsilcileri, Sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

HEM SEYİRCİ HEM DE ÇOCUKLAR DUYGULANDI

Yoğun katılımın gerçekleştiği tiyatro dinletisi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören 23 özel gereksinimli birey tarafından hazırlandı. Tiyatro grubunu yönetmen, oyuncu ve eğitimci İbrahim Şahin çalıştırdı. SDKM’de izleyici ile buluşan oyunda hem özel gereksinimli öğrenciler hem de seyirciler duygu dolu anlar yaşadı. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde müzik, el sanatları, beden eğitimi, seramik, değerler eğitimi, bahçecilik, mutfak atölyesi, bağımsız yaşam becerileri atölyelerinde eğitim alan öğrenciler,  kendilerine güvenle birlikte takdir edilme, cesaret ve sorumluluk gibi sosyal bütünleşme alanlarında gelişim gösteriyor.

 

“EŞİT FIRSATLAR İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Tiyatro dinletisinin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, “Büyükşehir Belediyesi olarak tüm özel gereksinimli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için varız. Onlara eşit fırsatlar sunmak adına elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi de onların hayatlarına değer kattığımız yerlerden biri. Bu dinletinin gerçekleşmesinde emek veren öğrencilerimizi ve çok büyük çaba sarf eden ailelerini tebrik etmek istiyorum” dedi. Program sonunda Akademi Lise öğrencileri tarafından ebru sanatı ile hazırlanmış tablolar, dinletiyi sahneleyen özel gereksinimli öğrencilere hediye edildi.
(Ömer İLGEÇ)

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