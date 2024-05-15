ENFEST’te Geri Sayım Başladı

Festival 21 Mayıs Salı günü saat 09:00’da Hünkar Çayırı’nda gerçekleşecek.

Gebze Belediyesi, öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ENFEST( Özel Çocuklar Festivali) için geri sayım başladı. 21 Mayıs Salı günü saat 09:00’da başlayacak olan festival çeşitli spor faaliyetleri, parkurlar, ölçümler, eğlenceli aktiviteler ve sürpriz hediye çekilişlerine ev sahipliği yapacak. Hünkar Çayırı’nda düzenlenecek festival, Rumeli Üniversitesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Bölümü işbirliği ile gerçekleştirilecek. Festivale 500’e yakın özel çocuk, 200’e yakın özel eğitim öğretmeni ve veliler, 200’e yakın ise gönüllü üniversite öğrencileri katılacak.

İHA