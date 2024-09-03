Gazeteci İsmail Kahraman İKTAV Kütüphanesi’nde Kültürel Mirası Anlattı

Gazeteci İsmail Karakaş, Gazeteci ve belgesel programcı İsmail Kahraman’ı İKTAV Kütüphanesi’nde ziyaret etti. Kahraman, 46 yıllık gazetecilik arşivi ve 20.000’e yakın yazılı eseriyle kültürel mirası anlattı.

Türkiye İnternet Medya Birliği (TİMBİR) ve Birlik Haber Ajansı kurucu üyesi İngiltere temsilcisi İsmail Karakaş, TİMBİR Kültür Komisyonu kurucu üyesi ,Birlik Haber Ajansı kurucular kurulu duayen gazeteci, belgesel ve program yapımcısı İsmail Kahraman’ı İKTAV Kütüphanesi ve Arşiv Müzesi'nde ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kocaeli’nin ilk özel araştırma merkezi olan, Kocaeli Valiliği’nin 26.07.2018 tarih ve E628866 sayılı olurları ile kurulan Özel İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırma Merkezi İKTAV Araştırma Kütüphanesi, yaptığı kültürel çalışmalarla biliniyor. İKTAV Belgesel Yayıncılık, Devri Alem Belgesel Programı ve Gebze Gazetesi iş birliği ile tarih ve kültür hizmeti sağlıyor.

46 yıllık gazetecilik ve belgesel arşivi İKTAV Kütüphanesinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kayıtlı olan İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanesi, 46 yıllık gazetecilik ve belgesel arşivin yer aldığı binlerce kitap, dergi, belgesel, TV programı, fotoğraf ve belge arşivinden oluşuyor.

20 bin eser, tarihi yayınlar ve belgesel programlar

Türkiye ve yurt dışında belgesel çeken gazeteci ve belgesel programcı İsmail Kahraman konuşmasında şunları ifade etti: ''Merkezimizde 20.000'e yakın yazılı eser var. Örneğin Abdülhamit Han dönemine ait Sahih Buhari'nin orijinal baskısı ve Atatürk'ün yazdığı Nutuk kitabının ilk orijinal baskısı 1927 yılı basımı Osmanlıca olarak burada.

Bir çok tarihi yayınların yanı sıra kütüphanemizin en önemli özelliği de hiçbir ticari amacı olmayan, dünyanın 80'e yakın ülkesinde hala ulusal ve bölgesel televizyon kanallarında yayınlanan Devr-i Alem programları. Kültür hizmeti olan bu belgesel programlar da arşivlerimizde yer alıyor. Kendimize ait 220 metrekare alanda bu gördüğünüz kitaplar ve kütüphane arşivimizle birlikte, 150 terabaytlık bilgi bankasını da araştırma yapmak isteyenlere, doktora ve yüksek lisans tezi hazırlayan öğrencilere bila bedel açmış bulunuyoruz.

Elimizde her ilin 35-40 yıl önceki belgesel görüntü kayıtları var.Gazeteci ve belgeselcilik hayatımda bunları devlet ve milletimizin hizmetine sunmaktan dolayı büyük mutluluk içerisindeyim. Geçtiğimiz yıl deprem sergisi açmıştık. 17 Ağustos Marmara depreminden, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine kadar ciddi bir arşivimiz var.17 Ağustos Marmara depremi ile ilgili 500'e yakın orijinal gazete arşivi var.Yakın tarihimizin hafızası bu kütüphanede.İletişim ve gazetecilik alanında akademik çalışma yapmak isteyenler gençlerimize kütüphanemiz her zaman açık.''