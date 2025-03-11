GEBZE KÖY KADINLARI PLATFORMUNDAN GTÜ DE ÖNEMLİ SERGİ

GEBZE KÖY KADINLARI PLATFORMUNUN GTÜ DE AÇTIĞI SERGİ İLE İLGİLİ CANLI HABER
Durakli köyü köy kadınlarının açmış olduğu sergi büyük ilgi gördü Sergi Gebze’nin kültür ve sanat zenginliğini ortaya çıkardı Gebze köy kadınları platformu başkanı Ümran Yavaş Tepecik gazetemize yaptığı açıklamada amaçlarının Gebze nin tarih ve kültür değerlerini tanıtmak olduğunu söyleyerek yazılı olarak şu açıklamayı yaptı
GEBZE KÖY KADINLARI PLATFORMU
Gebze teknik üniversitesindeki program
Gebzeli köy kadınları neler yapıyor
Dünden bugüne Gebze köyler!
Teknoloji çağında yaşıyoruz artık ve köylerde öyle eskisi gibi yaşayan da yok işte yok
Pek! şimdi Aileler annelerimiz gençler nasıl yaşıyor ne yapıyor
Dersen!z b!razcık anlatayım
İşte 50/60/70 yaşındaki annelerimizden örnekler
80 yaklaşmış bir annemizin altı çocuğu var vakti zamanında çok çalışmış hepsini yetiştirmiş
evlendirmiş
Kimi işçi kimi çiftçi kimi memur kimi iş insanı olmuş
Torunlar desen hepsi okul yolunda onlarda kendilerine göre bir yol çiziyor
Peki kendisi ne yapıyor o da yaşlanmış elin erdeği gözünün gördüğü kadar kend! ihtiyaçlarını
karşılıyor
Ve hala köyde bahçesini ek!yor namazını kılıp dua ediyor
Bizlerde vakti zamanında köyde büyüdük şehre evlen!p yerleştik
Şimidi olduk biraz şehirli biraz köylü
Güzel bir avantajımız var köylerimiz yakın olduğu için bir ayağımızda yine köyde annelerimizi
zirayet ediyoruz
Bağ-bahçe ekiyoruz tabii ki çocuklarımızı da yetiştirdik onlarda okudular
Kim öğretmen oldu kimi avukat kimi muhasebeci nakış hocası Kimi z!raat mühendisi Kimi Şair
Yazar
Ve bizler de boş durmuyoruz çocuklarımız yetiştiriyoruz eğ!tim alıyor kimi dikiş nakış boyama
kursuna gidiyor
Gebzeli hanımlar hayata dört elle sarılmış çalışıyor
Yine altın günler! var oturmaya g!d!yoruz çay kahve sohbetleri ed!yoruz mahallelerde
En güzeli Gebzel! ev hanımlarından oluşan Gebzel! Köy Kadınları Kültür Platformu kurup
kültürümüzü tanıtıp anlatıp yaşatıyoruz
İstiyoruz ki
Gebzemidze b!r müzemiz vaya kültür evimiz olsun
Bununla ilgili elimizde envanter var bizler müzeye katkı sunmaya hazırız
Gebze teknik Ün!versitesi ndeki yaptığımız sergide yer alanlar
Resim sergisi Yöresel fotoğraflar
Gebze Yöresi Kilim dokuma
Yöresel yer sofrası ve yemekler
Bir sepet mancar
Yöresel kıyafetli hanımlar
Yöresel sandık çeyizleri kanaviçeler
Bir masa etrafında oturmuş çin iboyayan nakış işleyen anne
Elinde k!iap kalem okuyan anneler gençler
Köylerin kültürünü yaşatan sosyal kadınlar
Ramazan için hazırlık görsel
Külçe kesme yuka makarna
Sahurluk
Sütlü külçe
Dartılı
Dartılı makarna
Hoşaf şerbet
Zerde
Gebze oturması
Börek çörek
Dünü bu günü
Kadın taşır
Kadın öğret!r
Kadın yaşatır
Ümran Yavaş Tepec!k
Bizleri programa davet eden Gebze teknik üniversitesine teşekkür ederiz