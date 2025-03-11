GEBZE KÖY KADINLARI PLATFORMUNDAN GTÜ DE ÖNEMLİ SERGİ

GEBZE KÖY KADINLARI PLATFORMUNUN GTÜ DE AÇTIĞI SERGİ İLE İLGİLİ CANLI HABER

Durakli köyü köy kadınlarının açmış olduğu sergi büyük ilgi gördü Sergi Gebze’nin kültür ve sanat zenginliğini ortaya çıkardı Gebze köy kadınları platformu başkanı Ümran Yavaş Tepecik gazetemize yaptığı açıklamada amaçlarının Gebze nin tarih ve kültür değerlerini tanıtmak olduğunu söyleyerek yazılı olarak şu açıklamayı yaptı

Durakli köyü köy kadınlarının açmış olduğu sergi büyük ilgi gördü Sergi Gebze’nin kültür ve sanat zenginliğini ortaya çıkardı Gebze köy kadınları platformu başkanı Ümran Yavaş Tepecik gazetemize yaptığı açıklamada amaçlarının Gebze nin tarih ve kültür değerlerini tanıtmak olduğunu söyleyerek yazılı olarak şu açıklamayı yaptı

GEBZE KÖY KADINLARI PLATFORMU

Gebze teknik üniversitesindeki program

Gebzeli köy kadınları neler yapıyor

Dünden bugüne Gebze köyler!

Teknoloji çağında yaşıyoruz artık ve köylerde öyle eskisi gibi yaşayan da yok işte yok

Pek! şimdi Aileler annelerimiz gençler nasıl yaşıyor ne yapıyor

Dersen!z b!razcık anlatayım

İşte 50/60/70 yaşındaki annelerimizden örnekler

80 yaklaşmış bir annemizin altı çocuğu var vakti zamanında çok çalışmış hepsini yetiştirmiş

evlendirmiş

Kimi işçi kimi çiftçi kimi memur kimi iş insanı olmuş

Torunlar desen hepsi okul yolunda onlarda kendilerine göre bir yol çiziyor

Peki kendisi ne yapıyor o da yaşlanmış elin erdeği gözünün gördüğü kadar kend! ihtiyaçlarını

karşılıyor

Ve hala köyde bahçesini ek!yor namazını kılıp dua ediyor

Bizlerde vakti zamanında köyde büyüdük şehre evlen!p yerleştik

Şimidi olduk biraz şehirli biraz köylü

Güzel bir avantajımız var köylerimiz yakın olduğu için bir ayağımızda yine köyde annelerimizi

zirayet ediyoruz

Bağ-bahçe ekiyoruz tabii ki çocuklarımızı da yetiştirdik onlarda okudular

Kim öğretmen oldu kimi avukat kimi muhasebeci nakış hocası Kimi z!raat mühendisi Kimi Şair

Yazar

Ve bizler de boş durmuyoruz çocuklarımız yetiştiriy oruz eğ!tim alıyor kimi dikiş nakış boyama

kursuna gidiyor

Gebzeli hanımlar hayata dört elle sarılmış çalışıyor

Yine altın günler! var oturmaya g!d!yoruz çay kahve sohbetleri ed!yoruz mahallelerde

En güzeli Gebzel! ev hanımlarından oluşan Gebzel! Köy Kadınları Kültür Platformu kurup

kültürümüzü tanıtıp anlatıp yaşatıyoruz

İstiyoruz ki

Gebzemidze b!r müzemiz vaya kültür evimiz olsun

Bununla ilgili elimizde envanter var bizler müzeye katkı sunmaya hazırız

Gebze teknik Ün!versitesi ndeki yaptığımız sergide yer alanlar

Resim sergisi Yöresel fotoğraflar

Gebze Yöresi Kilim dokuma

Yöresel yer sofrası ve yemekler

Bir sepet mancar

Yöresel kıyafetli hanımlar

Yöresel sandık çeyizleri kanaviçeler

Bir masa etrafında oturmuş çin iboyayan nakış işleyen anne

Elinde k!iap kalem okuyan anneler gençler

Köylerin kültürünü yaşatan sosyal kadınlar

Ramazan için hazırlık görsel

Külçe kesme yuka makarna

Sahurluk

Sütlü külçe

Dartılı

Dartılı makarna

Hoşaf şerbet

Zerde

Gebze oturması

Börek çörek

Dünü bu günü

Kadın taşır

Kadın öğret!r

Kadın yaşatır

Ümran Yavaş Tepec!k