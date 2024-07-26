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KÜLTÜR VE SANAT:
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GELENEKSEL SANATLAR GÖLCÜK'TEN GELECEK KUŞAKLARA TAŞINDI

Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Kültürümü Tanıyorum Eğlenerek Öğreniyorum” etkinlikte gençler, geleneksel sanatları eğlenerek öğrendiler.

GELENEKSEL SANATLAR GÖLCÜK'TEN GELECEK KUŞAKLARA TAŞINDI

26 Temmuz 2024 Cuma 16:16


Gölcük Belediyesi yaz kültür-sanat etkinlikleri kapsamında gençlerin geleneksel sanatlardaki yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oldu. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen “Kültürümü Tanıyorum Eğlenerek Öğreniyorum” etkinlikleri, gençlere birçok sanat dalı ile tanışma fırsatı sundu. Etkinlikte 13-18 yaş arasındaki gençler; dekoratif süs eşyası yapımı, bileklik, makrome, kilim dokuma ve keçe atölyelerinde sanat dallarını öğrenerek yeteneklerini geliştirdiler. 

 

BECERİLERİNİ ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRDÜLER

Gölcük Belediyesi’nin uzman eğitmenleri tarafından sanat dalları hakkında geniş bilgiler verilen gençler, uygulama yaparak kendi sanat eserlerini üretme şansı yakaladılar. Birbirinden güzel ürünler ortaya çıkaran yetenekli gençler, etkinlik için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler.

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