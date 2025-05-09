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Gökyüzünün Fısıltısı isimli Türk kısa filmi Rusya'nın ilk yapay zeka film festivaline seçildi

Uğur Tatar tarafından yazılıp yönetilen ve yapay zeka tarafından üretilen "Gökyüzünün Fısıltısı" isimli film Rusya'nın Moskova şehrinde gerçekleştirilecek olan Neuro Masters AI Film Festivali'ne seçildi.

Gökyüzünün Fısıltısı isimli Türk kısa filmi Rusya'nın ilk yapay zeka film festivaline seçildi

09 Mayıs 2025 Cuma 12:11

2025 yılında ödüllü yönetmen Uğur Tatar'ın senaryosunu yazıp Adobe Firefly kullanarak görüntülere aktardığı "Gökyüzünün Fısıltısı" kısa filminin müzikleri de üretken bir yapay zeka olan Riffusion kullanılarak oluşturuldu. En son adımda ise yapay zeka ile elde edilmiş tüm malzemeler Uğur Tatar tarafından senaryonun özüne uygun bir şekilde kurgulandı. Filmin ismi ve girişinde yer alan alıntı, filmin hikâyesini öğrenen Microsoft Copilot tarafından yazıldı.

Uğur Tatar'ın ilk yapay zeka film denemesi olan "Gökyüzünün Fısıltısı" ya da İngilizce ismiyle "Whisper of the Sky", Rusya'nın ilk uluslararası yapay zeka film festivali olan Neuro Masters AI Film Festivali'ne seçilme başarısı gösterdi.



İnsan ve doğa arasındaki derin bağ

Film, bir kızın kuşa dönüşmesi üzerinden insan ve doğa arasındaki derin bağı keşfetmekte. Bu büyülü dönüşüm, doğanın gücünü ve güzelliğini yansıtırken, insanın doğayla uyum içinde yaşama arzusunu ve potansiyelini ortaya koyuyor. Kızın yolculuğu, modern hayatın getirdiği doğadan kopuşa karşı bir direniş ve doğanın iyileştirici gücüne duyulan bir özlem olarak öne çıkıyor.

Bu film, seyircilere insan ve doğa arasındaki derin ve anlamlı bağı keşfetme fırsatı sunuyor diyen yönetmen Uğur Tatar, "Filmimde, kuşlar aracılığıyla insanın doğayla kurduğu bağın ve bu bağın kırılganlığının altını çizmek istiyorum. Kuşlar, doğanın saflığını, özgürlüğünü ve kırılganlığını simgeliyor. Kızın kuşa dönüşmesiyle, insanın doğaya dönüş isteğini ve doğanın içinde barındırdığı sonsuz güzellikleri keşfetme arzusunu temsil etmeyi amaçlıyorum. Kuşların gözünden, doğayla bütünleşmenin ve onunla uyum içinde yaşamanın gerekliliğini ve önemini vurgulamak istiyorum. Bu yolla, izleyicilere insan-doğa ilişkisinin ne denli derin ve hayati olduğunu göstermeyi amaçlıyorum. Kuşların gözünden, doğanın mucizelerini ve insanın doğayla uyum içinde yaşama gerekliliğini deneyimlemeyi vaat ediyor. Film, izleyicilere doğanın gücünü ve güzelliğini takdir etme, modern yaşamın getirdiği doğadan kopukluğun farkına varma ve doğaya geri dönüşün önemini anlama imkanı tanıyor. Ayrıca, filmdeki büyülü dönüşüm ve etkileyici görsellerle, izleyicilerin hayal gücünü harekete geçirerek, doğayla daha derin bir bağ kurmalarını ve doğanın iyileştirici gücüne olan inançlarını pekiştirmelerini amaçlıyorum. Bu yolculuk, izleyicilere duygusal ve görsel bir şölen sunarken, onları doğayla yeniden bağ kurmaya davet ediyor." şeklinde konuştu.

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Uğur TatarMaksat Sinema OlsunNeuro Masters AI Film FestivalGökyüzünün FısıltısıWhisper Of The SkyAdobe FireflyRiffusion
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