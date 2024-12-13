Meslekte 50. Yılını Kutlayan İsmail Kahraman'ın Belgeselinin Galası Gebze'de Gerçekleşecek

Ödüllü yönetmen Uğur Tatar’ın kariyerindeki ikinci belgesel olan “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü”, meslekte yarım asrı devirmiş duayen gazeteci ve belgeselci İsmail Kahraman’ın hayatını konu ediniyor. Belgeselin galası 13 Aralık 2024 tarihinde Gebze'de gerçekleşecek.

Ödüllü yönetmen Uğur Tatar’ın kariyerindeki ikinci belgesel olan “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü”, meslekte yarım asrı devirmiş duayen gazeteci ve belgeselci İsmail Kahraman’ın hayatını konu ediniyor.

Türkiye’de 80 ili gezmiş, dünyada 80’e yakın ülkeye ayak basmış bir belgeselcinin dünyasını keşfedeceğiniz 80 dakikalık bu belgesel, sadece İsmail Kahraman’ın hayatını anlatmakla yetinmiyor. Aynı zamanda İsmail Kahraman’ın hayatını şekillendiren coğrafyanın da izini sürüyor.









Kültür ve sanat insanı Nedret Demir’den belgesele özel şarkı





Yazar, şair ve vakıf insanı olmasının dışında şarkı sözü yazarlığı ve müzik alanındaki çalışmaları ile de adından söz ettiren MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) üyesi Nedret Demir’in tüm dünya dijital platformlarında yayınlanan 28 tane single albümü bulunuyor.

Nedret Demir’in yeni şarkısı ise “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” belgeseline özel olarak hazırlandı.

Sözü ve müziği Nedret Demir’e ait olan “İŞTE KAHRAMAN” isimli şarkı; ilim, kültür ve tarihe adanmış 50 yıllık bir ömrü en güzel şekilde özetliyor.















Belgeselin ikinci galası Gebze’de gerçekleşecek





Belgeselin İstanbul galası, 21 Kasım 2024 tarihinde, 13:00-17:00 saatleri arasında, “Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı”nın ev sahipliğinde, “Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı” ve “Uluslararası Gazeteciler Konfederasyonu”nun organizasyonuyla gerçekleştirilmişti.



Belgeselin Kocaeli galası ise Gebze'de 13 Aralık 2024 tarihinde Gebze Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleşecek. Saat 17.00-18.00 arası verilecek ikramlardan sonra 80 dakikalık belgeselin gösterimi yapılacak.