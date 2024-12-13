banner1104
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Meslekte 50. Yılını Kutlayan İsmail Kahraman'ın Belgeselinin Galası Gebze'de Gerçekleşecek

Ödüllü yönetmen Uğur Tatar’ın kariyerindeki ikinci belgesel olan “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü”, meslekte yarım asrı devirmiş duayen gazeteci ve belgeselci İsmail Kahraman’ın hayatını konu ediniyor. Belgeselin galası 13 Aralık 2024 tarihinde Gebze'de gerçekleşecek.

Meslekte 50. Yılını Kutlayan İsmail Kahraman'ın Belgeselinin Galası Gebze'de Gerçekleşecek

13 Aralık 2024 Cuma 12:05

Ödüllü yönetmen Uğur Tatar’ın kariyerindeki ikinci belgesel olan “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü”, meslekte yarım asrı devirmiş duayen gazeteci ve belgeselci İsmail Kahraman’ın hayatını konu ediniyor.

Türkiye’de 80 ili gezmiş, dünyada 80’e yakın ülkeye ayak basmış bir belgeselcinin dünyasını keşfedeceğiniz 80 dakikalık bu belgesel, sadece İsmail Kahraman’ın hayatını anlatmakla yetinmiyor. Aynı zamanda İsmail Kahraman’ın hayatını şekillendiren coğrafyanın da izini sürüyor.




Kültür ve sanat insanı Nedret Demir’den belgesele özel şarkı

Yazar, şair ve vakıf insanı olmasının dışında şarkı sözü yazarlığı ve müzik alanındaki çalışmaları ile de adından söz ettiren MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) üyesi Nedret Demir’in tüm dünya dijital platformlarında yayınlanan 28 tane single albümü bulunuyor.

Nedret Demir’in yeni şarkısı ise “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” belgeseline özel olarak hazırlandı.

Sözü ve müziği Nedret Demir’e ait olan “İŞTE KAHRAMAN” isimli şarkı; ilim, kültür ve tarihe adanmış 50 yıllık bir ömrü en güzel şekilde özetliyor.


KAHRAMAN'ın galası büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi



Belgeselin ikinci galası Gebze’de gerçekleşecek

Belgeselin İstanbul galası, 21 Kasım 2024 tarihinde, 13:00-17:00 saatleri arasında, “Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı”nın ev sahipliğinde, “Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı” ve “Uluslararası Gazeteciler Konfederasyonu”nun organizasyonuyla gerçekleştirilmişti.

Belgeselin Kocaeli galası ise Gebze'de 13 Aralık 2024 tarihinde Gebze Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleşecek. Saat 17.00-18.00 arası verilecek ikramlardan sonra 80 dakikalık belgeselin gösterimi yapılacak.

Adres: Güzeller Mah. Şehit Mevlüt Duru Cd. 952/4. Sk. No:8 Gebze




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başiskelelilerin tiyatro keyfi Başiskelelilerin tiyatro keyfi
Halk müziği yarışmasında muhteşem final Halk müziği yarışmasında muhteşem final
SEKA Kağıt Müzesi’nde özel bireyler sanatla buluştu SEKA Kağıt Müzesi’nde özel bireyler sanatla...
Cemil Meriç öğrencilerinden gurur dolu anlar Cemil Meriç öğrencilerinden gurur dolu anlar
Çanakkale Bolayır Gazi Süleyman Paşa Çanakkale Bolayır Gazi Süleyman Paşa
Kocaeli’nin çınarları, ellerin hikayesini sanatla anlattı Kocaeli’nin çınarları, ellerin hikayesini sanatla...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başiskelelilerin tiyatro keyfi
Başiskele Belediyesi, “Başiskele Kültür-Sanat” programları çerçevesinde iki yetişkin tiyatrosunu tiyatroseverlerle...

Haberi Oku