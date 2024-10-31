KÜLTÜR VE SANAT:
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NEDRET DEMİR’DEN YENİ BİR ALBÜM DAHA!

Kültür, Sanat ve Vakıf insanı, gazetemiz yazarlarından Nedret Demir’in “HEP KAZANIR DOĞRULAR” adlı yeni single albümü tüm dijital platformlarda yayınlandı.

NEDRET DEMİR'DEN YENİ BİR ALBÜM DAHA!

31 Ekim 2024 Perşembe 13:34

Nedret Demir bu son albümünün yayınlanmasından sonra gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Şiire ilgim gençlik yıllarıma dayanıyor. O zamandan beri hep yazmışımdır. Şarkı sözü yazarlığına ve müzik alanındaki çalışmalarıma Kasım 2022’de “Benim Halim Nicedir” ile başlamıştım. Bu başlangıcın üzerinden 2 yıl geçti. Şimdi dönüp bakıyorum ki bu 2 yılda tüm dünya dijital platformlarında yayınlanan 28.albümüm oldu. Bilmiyorum ama belki de bu bir rekor olabilir!

Bu albümlerin bazılarında sadece şarkı sözü yazarlığı yaptım. Bazılarında ise hem söz yazarlığını hem müziğini yaptım, çok değerli sanatçılar seslendirdiler. Bu şekilde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Türk Pop Müziği alanlarında; MESAM’a (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) kayıtlı 13 albüm yayınlamışız.

“Benim Halim Nicedir”, “Sensiz Geçmez Bu Kışlar”, “Yetmedi Sana”, “Senin Adın Konmaz Annem”, “BABA (Dolduramam Yerini)”, “Çağırdın Geldim Hemen”, “Eğer Gelmezsen Bana”, “Asla Sevme Sen Beni”, “Dünya Buysa Suç Benim mi?”, “Yazık Sana”, “Yeter ki Ümit Olsun”, “Sakın Unutma” ve “Yazık Yazık”.

 

Yine aynı süreçte; yapay zekânın müzik alanına girmesiyle ben de bu alanda etkin çalışmalarımla sözüyle, müziğiyle, düzenlemesiyle, seslendirmesi ile tüm süreçleri gerçekleştirerek eserler üretmeye başlamıştım. Şimdi bir bakıyorum bu alanda son eserimle birlikte 15.albümü yayınlamış olduk.  “Bu Hayat Fani”, “Zaman”, “Çok Şey Yapmalısın”, “Tesadüf”, “Unutuldu O Günler”, “Yaşandı Bitti”, “Yalnız Gelen Yalnız Gider”, “Kiracısın, “Ben Bir Deliyim, “Yok Anlamı”, “Yarım İnsan Yaşar mı?” “Sensiz Kalınca”, “Zenginlik”, “Bitmeyen Mektup” ve de şimdi “Hep Kazanır Doğrular” yapay zekâ ile çalıştığım eserlerim.

 

Her yazdığım şarkı sözünün bir mesajı, anlamı ve dolayısıyla her albümün elbette bir hikâyesi var. Bu son yayınlanan “HEP KAZANIR DOĞRULAR” albümü de böyle:

Bir düşünün! İnsanların, sözünde, davranışında ve dahi niyetinde dürüst ve iyilikten yana olması ne kadar önemli değil mi? Ve bunlar zaten ahlak ve değer ölçüsü değil midir? Öyle olması da gerekmiyor mu? Bunları bir kez daha hatırlatmak için yazdım bu şarkı sözlerini.

 

Dünya onla güzeldir, mutlu eden duygular

Sakın vazgeçme ondan, hep kazanır doğrular

Çoğu insan sabırsız, hemen ister sonuçlar

Biraz beklese görür, hep kazanır doğrular

 

Yollar hep aynı yollar, doğruya çıkar yollar

Yanlış yapan zararda, doğru onları kovar

Doğrular hep doğrular, hep kazanır doğrular

İnsana dosttur onlar, sarılır sizi kollar

Yeter ki sen doğru ol, doğru eğriyi sollar

 

Doğruluk elmas gibi, aydınlıkta çok parlar

Yalan ateşe benzer, acımaz o çok yakar

Doğruluk hep huzurdur, insan onla mutludur

Herkes burda yolcudur, doğru yolları açar

 

Yollar hep aynı yollar, doğruya çıkar yollar

Yanlış yapan zararda, doğru onları kovar

Doğrular hep doğrular, hep kazanır doğrular

İnsana dosttur onlar, sarılır sizi kollar

Yeter ki sen doğru ol, doğru eğriyi sollar

Yeter ki sen doğru ol, doğruyla güzel yollar

Doğruyla güzel yollar.

 

Evet, biz de Gebze Gazetesi olarak “Hep Kazanır Doğrular” sözüne gönülden katılıyoruz, yazarımıza açıklamaları için çok teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Ve bu eseri dijitalde dinleyebileceğiniz kanallardan biri olan Youtube linkini paylaşıyoruz.

 

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