Tiyatro Sahnesinde Bir İlk

Kocaeli'de usta edebiyatçı Sezai Karakoç'un Leyla ve Mecnun şiirinden hazırlanan 3D tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Türkiye'de ilk kez kullanılan bir sahneleme tekniği ile 3D karakterlerin oyuna dahil edilmesi ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sezai Karakoç Günlerinin anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Usta edebiyatçı Sezai Karakoç'un Leyla ve Mecnun şiirinden özel bir tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu'nda düzenlenen ve Ferah Tiyatro tarafından uyarlanan Leyla ve Mecnun oyunu tiyatroseverler tarafından büyük alkış aldı.

Türkiye’de ilk kez kullanılan bir sahneleme tekniği ile 3D karakterler oyuna dahil edildi. Tiyatro izleyicisi 3D sinema gözlükleri ile izledikleri oyunda, oyuncular ve animasyon karakterleri sahnede aynı anda izlendi. Şiirin gücü, müziğin duygusu ve 3D’nin şaşırtıcı etkisi aynı oyunda birleşti. Sadece şiir duyulmadı, her bir anı aynı anda sahnede görüldü.

3D olarak hazırlanan Leyla ve Mecnun oyununu Hakan Güneri yönetti. Yönetmen yardımcılığını Gülnur Çelik’in yaptığı oyunda 3D animasyon ve karakterleri Şencan Günaydın yaptı. Ekrem Pehlivanoğlu’nun müzik, Samet Açıkgöz’ün müziğini yaptığı Leyla ve Mecnun oyununu Mesut İzgi, Behruz Firuzmand ve Fatih Özseçen sahneledi.





