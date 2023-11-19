banner959
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tiyatro Sahnesinde Bir İlk

Kocaeli'de usta edebiyatçı Sezai Karakoç'un Leyla ve Mecnun şiirinden hazırlanan 3D tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Türkiye'de ilk kez kullanılan bir sahneleme tekniği ile 3D karakterlerin oyuna dahil edilmesi ilgi gördü.

Tiyatro Sahnesinde Bir İlk

19 Kasım 2023 Pazar 11:12

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sezai Karakoç Günlerinin anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Usta edebiyatçı Sezai Karakoç'un Leyla ve Mecnun şiirinden özel bir tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu'nda düzenlenen ve Ferah Tiyatro tarafından uyarlanan Leyla ve Mecnun oyunu tiyatroseverler tarafından büyük alkış aldı. 
 Türkiye’de ilk kez kullanılan bir sahneleme tekniği ile 3D karakterler oyuna dahil edildi. Tiyatro izleyicisi 3D sinema gözlükleri ile izledikleri oyunda, oyuncular ve animasyon karakterleri sahnede aynı anda izlendi. Şiirin gücü, müziğin duygusu ve 3D’nin şaşırtıcı etkisi aynı oyunda birleşti. Sadece şiir duyulmadı, her bir anı aynı anda sahnede görüldü. 
 3D olarak hazırlanan Leyla ve Mecnun oyununu Hakan Güneri yönetti. Yönetmen yardımcılığını Gülnur Çelik’in yaptığı oyunda 3D animasyon ve karakterleri Şencan Günaydın yaptı. Ekrem Pehlivanoğlu’nun müzik, Samet Açıkgöz’ün müziğini yaptığı Leyla ve Mecnun oyununu Mesut İzgi, Behruz Firuzmand ve Fatih Özseçen sahneledi. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
"Yağmurun Renkleri" Fotoğraf Sergisi Sanatseverlerle...
Macar Gazeteciler Thököly İmre'ye Hayran Kaldı Macar Gazeteciler Thököly İmre'ye Hayran Kaldı
Kocaelili tasarımcı Türkiye 1.’si oldu Kocaelili tasarımcı Türkiye 1.’si oldu
Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (20-26 Kasım) Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (20-26...
Büyükşehir’den Uluslararası Sezai Karakoç Sergisi Büyükşehir’den Uluslararası Sezai Karakoç Sergisi
Gençler, Sezai Karakoç Öğretisinin Emanetçileri Olduklarını Kanıtladı Gençler, Sezai Karakoç Öğretisinin Emanetçileri...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

"Yağmurun Renkleri" Fotoğraf Sergisi Sanatseverlerle...
"Yağmurun Renkleri" isimli fotoğraf sergisi, İzmit Belediyesi Nikomedia Sanat Galerisi’nde sanatseverlere...

Haberi Oku