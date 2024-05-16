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Ünü Dünyaya Yayılan Hereke'deki O Sokak "Tarih Koridoru" Oldu

Halısının ünü dünyaya yayılan; 181 yıldır saray, köşk ve kasırların ipekli mefruşatının üretildiği Hereke'deki Özbek Sokak, hayata geçirilen proje kapsamında yeniden ayağa kaldırıldı.

Ünü Dünyaya Yayılan Hereke'deki O Sokak

16 Mayıs 2024 Perşembe 10:04

 Sokak üzerindeki tarihi yapıların restore edildiğini söyleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Özbek Sokak'ta tarihi bir koridor oluşturuyoruz" dedi.   
 Kocaeli'nin en eski yerleşim yerleri arasında yer alan Körfez ilçesindeki Hereke, Körfez Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı çalışma ile daha da güzelleştiriliyor. 640'lı yıllarda yapılan Hereke Kalesi'nin, 1843'de Osmanlı Devleti'nin ilk halı ve ipekli dokuma fabrikası Fabrika-i Humayun'un, Alman İmparatoru Kaiser 2. Wilhelm'in Hereke ziyaretinde konaklaması için 1894'de yapılan Kaiser Wilhelm Köşkü'nün bulunduğu Hereke'de, Özbek Sokak'ta tarihi dokusuna uygun olarak yenilendi. 
 Proje kapsamında sokak üzerinde bulunan tarihi yapılar restore edildi ve güzel bir görünüme kavuşturuldu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. 
   
 "Tarihi bir koridor oluşturuyoruz" 
 İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Şener Söğüt, "Tarihe olduğu kadar kent estetiğine de önem veriyor, bu doğrultuda adımlar atıyoruz. En güzel örneklerden birisi de bugün incelediğimiz Özbek Sokak. Hereke'de, Özbek Sokak'ta tarihi bir koridor oluşturuyoruz. Kalesi, Kaiser Wilhelm Köşkü, Halı Müzesi ile Hereke turistlerin uğrak noktalarından biri konumunda" dedi. 
                                      


İHA
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