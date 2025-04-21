Yalova’daki 36 yıllık Japon barış çanı

Tonami şehri ile kardeş şehir olmasının şerefine Yalova halkına armağan edilen ve 36 yılını dolduran Japonya taş feneri ve barış çanı ilgi bekliyor. (HABER VE FOTOĞRAFLAR: UĞUR TATAR)





1989 yılında Yalova ile Japonya’nın Tonami şehri kardeş şehir protokolü imzalamış, bunun şerefine de Yalova’da küçük bir Japon bahçesi düzenlenmişti. Tonami şehri, bu bahçeye Japonya’nın geleneksel bahçe feneri dışında bir de barış ve dostluk çanı armağan etmişti.





1989 yılında Yalova ile Japonya’nın Tonami şehri kardeş şehir protokolü imzalamış, bunun şerefine de Yalova’da küçük bir Japon bahçesi düzenlenmişti. Tonami şehri, bu bahçeye Japonya’nın geleneksel bahçe feneri dışında bir de barış ve dostluk çanı armağan etmişti.









Yalova’nın ikinci kardeşi







Yalova’nın ilk kardeş şehri olan Almanya’nın Bad Godesberg şehrinden sonra ikinci kardeş şehri olan Tonami, dünyanın önde gelen lale kentlerinden biri olmasıyla ünlüdür. Binlerce bitki türüyle dünya pazarında adını duyuran Yalova da Türkiye'nin önemli çiçek üretim merkezlerinden biridir.









Bu önemli benzerlik kardeşlik sıfatı ile taçlanınca Tonami Belediyesi, bir milyon lale ekerek açtığı lale müzesinin tam ortasında Yalova’yı temsil eden büyük bir saat kulesi inşa etmiştir. Ayrıca Tonami halkı, sözde değil özde kardeş olduğunu Yalova halkının zor zamanında göstermiş, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra topladığı yardım paralarıyla Yalova itfaiyesinin yeniden kurulmasını sağlamıştır. Yalova’da bulunan Tonami Meydanı, bu sonsuz kardeşliğin ve dostluğun nişanesi gibidir.









Barış ve dostluk çanı ilgi bekliyor





Chiyoji Nakagawa, 1952'de Birleşmiş Milletler'deki 65 ülkeden topladığı madeni para ve madalyonları kullanarak insanlık tarihinin ilk "Barış Çanı"nı yaptırmıştır. O günden beri birçok yere armağan edilen barış çanları, barış için çalmaya devam ediyor. Ama öte yandan Yalova’daki barış ve dostluk çanı adeta kaderine terk edilmiş bir vaziyette bulunuyor.











