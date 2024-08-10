Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 'Bebek ve anne dostu'





Ülkemizde anne ve bebek ölümlerini azaltmak, normal doğumu özendirmek, sezaryen oranlarını düşürmek ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla, Sağlık Bakanlığı 2016 yılı itibariyle anne ve bebek sağlığına yönelik çalışmalar başlattı. Bu çerçevede Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 24 Nisan 2024 tarihinde anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak olan ‘Anne Dostu Hastane’ unvanı alabilmek için Sağlık Bakanlığına başvurusunu yaptı. 5-8 Ağustos 2024 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ulusal ‘Anne Dostu Hastane Değerlendirme Ekibi’ tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonunda da Atatürk Devlet Hastanesi ‘Anne Dostu Hastane Unvanı’ almaya hak kazandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada “Hastanemizde anne ve bebeğe hizmet veren tüm sağlık profesyonellerimiz ile ‘Ulusal Anne Dostu Hastane Kriterlerini’ benimseyerek hizmetlerimizde artık daha güçlüyüz, istekliyiz. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu yerleşkesinde bulunan Kadın Sağlığı ve Hastalıkları birimizde hizmet alan anne adaylarımıza ‘Gebe Okulu Eğitimlerine’ dahil ederek normal doğumu destekliyoruz. Anne adaylarında en önemli ilkemiz olan mahremiyet kuralları çerçevesinde, doğumhane ünitemizde tek kişilik olarak hazırladığımız doğum odalarında doğumlarını yapabilmektedir. Doğumun tüm süreçlerinde anne adaylarımız tercih ettiği bir yakını ona refakat edebilmekte, onlara özel olarak diyetisyenlerimizin hazırladığı diyet programı ile aç kalmadan bu süreci tamamlayabilmektedir. Anne adaylarımıza, kanıta dayalı olmayan hiçbir tıbbi müdahale yapılmamaktadır. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi olarak verdiğimiz tüm hizmetler, anne ve bebek odaklı olarak planlanmıştır. Sağlık profesyonellerimiz sürekli devam eden eğitimlerimiz ile desteklenmekte ve geliştirilmektedir. Acil durumlarda her türlü müdahale için sürekli hazırız. Sevk gerektiğinde uygun sevk kriterlerini uygulayarak, sevk sonrasında anne adaylarımızı takip ediyoruz” denildi.

“Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır” diyen Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Anne Dostu Hastane uygulamasının temel amacının anne sağlığı hizmetlerinin kalitesini arttırarak anne ve bebek sağlığı için en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirterek “Düzce Atatürk Devlet Hastanemizin Anne Dostu Hastane unvanı almasında emeği geçen başta Hastane Başhekimi Uz. Dr. Mehmet Şengül, hastane yönetimi ve personellerine teşekkür ediyorum. Düzce’miz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

İHA