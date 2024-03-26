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İzmit'in sağlık konteyneri depremzedelere şifa oluyor

İzmit Belediyesi tarafından Adıyaman'da inşa edilip malzemeleri tedarik edilen sağlık konteyneri depremzedelere şifa oluyor.

İzmit'in sağlık konteyneri depremzedelere şifa oluyor

26 Mart 2024 Salı 11:09

 Depremzedelere konteyner, çadır kent, sağlık çalışmaları gibi birçok konuda el uzatan İzmit Belediyesi, depremin bir başka merkezi Adıyaman'da inşa ettiği konteyner kentte çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediyesi tarafından oluşturulan sağlık konteynerinde depremzedelere hizmet veren Op. Dr. Mehmet Salıcı, "Depremin üstünden yaklaşık bir yıldan fazla bir süre geçti. Çok zor şartlar altında yaşayan insanlarımız, gebelerimiz var. Zor şartlar altında hepimizin isyan ettiği dönemler oluyor. Fakat çözümün birer parçası olmak zorundayız. Eleştirip kızacağımız zamanlarda gelecek ancak şu anda çözüm için uğraşıp gayret etmeliyiz. Adıyaman’ı tüm kurumları ile beraber tekrar ayağa kaldırmalıyız. Bu bizim insanı görevimiz" dedi. 


İHA
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