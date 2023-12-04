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Uzm. Psk. Gökçe: “Stresin Tükenmişlik Sendromuna Dönüşmesini Engelleyin”

Uzman Klinik Psikolog Buse Gökçe, stresin uzun vadede ciddi problemlere yol açtığını belirterek, ‘tükenmişlik sendromu’na dönüşmemesi için uyarılarda bulundu.

Uzm. Psk. Gökçe: 'Stresin Tükenmişlik Sendromuna Dönüşmesini Engelleyin”

04 Aralık 2023 Pazartesi 11:46

  VM Medical Park Samsun Hastanesi Psikoloji Kliniği’nden Uzm. Klnk. Psk. Buse Gökçe, tükenmişlik sendromu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Uzm. Klnk. Psk. Gökçe birinci adım olarak kendine zaman ayırmanın oldukça önemli olduğunu belirtirken, “Düzenli aralıklarla kısa molalar vermek, uyku düzenine önem vermek ve sağlıklı beslenmek enerjinizi yenilemenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, stresle mücadelede etkili bir yol olan düzenli fiziksel aktivite yapmak da önerilir. Haftada birkaç kez egzersiz yapmak, genel zindeliği artırır ve stresin etkilerini azaltır” dedi. 
 
  “Gerçekçi hedefler belirlenmeli” 
  Zaman yönetimi becerilerinin de stresle başa çıkmak için oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, “Görevleri öncelik sırasına koymak, planlı bir şekilde çalışmak ve gerçekçi hedefler belirlemek, iş yükünüzü hafifletebilir. Bu şekilde daha organize olur ve işlerinizi daha verimli bir şekilde tamamlarsınız. Aile ve arkadaşlarla zaman geçirmek, duygusal destek sağlar ve stresi azaltır. Sosyal etkileşimler, stresle başa çıkmak için önemli bir destek kaynağı olabilir” diye konuştu. 
 
  “İş ve özel hayat dengesi önemli” 
  İş ve özel hayat arasında denge sağlamanın da tükenmişlik sendromunu önlemek için önemli olduğunu belirten Buse Gökçe, “Çalışma saatlerinizi belirleyerek iş dışında da zaman ayırmak, kendinize ve hobilerinize vakit ayırmanızı sağlar. Sınırlar koymak, iş stresini azaltır ve kişisel tatmini artırır” şeklinde konuştu. 
 
  “Kendinize zaman ayırın, fiziksel aktivite yapın” 
  Tükenmişlik sendromunun ciddi bir durum olabileceğini ve profesyonel yardım gerektirebileceğine dikkat çeken Gökçe, “Bir danışman veya terapist, stresle başa çıkmak için daha etkili stratejiler geliştirmenize yardımcı olabilir. Profesyonel destek almak, sağlığınızı ve refahınızı önemseyen bir adımdır. Unutmayın, stresle başa çıkmak ve tükenmişlik sendromunu önlemek için bu stratejileri günlük hayatınıza uygulamak önemlidir. Kendinize zaman ayırın, fiziksel aktivite yapın, zaman yönetimi becerilerinizi geliştirin, sosyal bağlantılarınızı güçlendirin, sınırlar belirleyin ve gerektiğinde profesyonel yardım alın. Bu adımları takip ederek daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürebilirsiniz” ifadelerini kullandı. 
 



İHA
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