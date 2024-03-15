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AK Parti Kocaeli’den sağlık çalışanlarına 50 bin adet çiçek

AK Parti Kocaeli Teşkilatları, belediye başkan adaylarıyla birlikte 14 Mart Tıp Bayramı’nda Kocaeli’nin dört bir yanında özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti; 50 bin adet çiçek dağıttı

AK Parti Kocaeli'den sağlık çalışanlarına 50 bin adet çiçek

15 Mart 2024 Cuma 12:02

 

 

AK Parti Kocaeli Teşkilatları, belediye başkanlarıyla birlikte 14 Mart Tıp Bayramı’nda özveriyle görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarını unutmadı. Kandıra’dan Çayırova’ya kadar teşkilatlar, ilçelerindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti; toplamda 50 bin adet çiçek dağıtarak sağlık çalışanlarının günlerini kutladı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus da Karamürsel’deydi; Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ile birlikte ziyaretler gerçekleştirdi.

12 İLÇEDE ZİYARETLER

İlçelerde belediye başkan adayları ile birlikte İlçe Başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları tüm hastane ve aile sağlığı merkezlerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirtti, çiçek takdim etti. AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü de Kocaeli Üniversitesi ve Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek meslektaşlarının günlerini kutladı.

TALUS, “EMEKLERİ ÇOK BÜYÜK”

Karamürsel de Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ile Karamürsel Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek Başhekim Adnan Canveren ve sağlık çalışanlarının gününü kutlayan AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, “Ülkemizin sağlık alanında yaşadığı büyük atılımlarda şüphesiz sağlık çalışanlarımızın büyük emekleri olmuştur. Üzerlerine düşen görevleri büyük özveri ile yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

 

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