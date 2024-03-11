Başkan Çiftçi’den Ramazan ayı mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında tüm Çayırovalıların ve İslam alemin Ramazan ayını huzur, mutluluk ve bereketle geçirmesini dileyen Çiftçi, “Gönül coğrafyamızdaki zulmün de mübarek Ramazan ayında son bulmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” dedi. Başkan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Yine bir Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu, heyecanını ve huzurunu yaşamaktayız. Manevi arınmanın, nefsimizi terbiye etmenin ve Yüce Allah’a yakınlaşmanın fırsatı olan bu mübarek ayda, yapacağımız ibadetlerin, tutacağımız oruçların ve edeceğimiz duaların kabul olmasını diliyorum. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içerisinde barındıran başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan Ayı, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı mukaddes bir aydır. Rabbim tutacağımız oruçları kabul eylesin, Ramazan ayının bereketini, huzurunu hem ülkemizde hem de tüm dünyada, gönül coğrafyamızda etkili olmasını vesile kılsın. Bu mübarek ayda gönül coğrafyamızda akan kanın durmasına, zulmün bitmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Tüm Çayırovalı hemşehrilerimin ve İslam Alemi’nin Ramazan-ı Şerif’i hayırlı ve mübarek olsun.”



