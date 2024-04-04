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Başkan Kocaman: "Önümüzdeki 5 yıl daha çok çalışacağız"

Mazbatasını aldıktan sonra belediye binası önünde personeller tarafından karşılanan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Milletimize her şeyin en güzelini ulaştırmalıyız. Önümüzdeki 5 yılı disiplin içerisinde, kararlılık, özveri, fedakarlık ile geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bunu ben belediye başkanınız olarak taahhüt ediyorum. Önümüzdeki 5 yıl daha çok çalışacağız" dedi.

Başkan Kocaman:

04 Nisan 2024 Perşembe 11:57

 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde yüzde 45.56 oy oranı ile güven tazeleyerek yeniden Kartepe Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kocaman, mazbatasını aldı. Kocaman, mazbatasını aldıktan sonra belediye binası önünde karşılandı. Kendisini yalnız bırakmayan personellere teşekkür eden Kocaman, "Bu tablo Kartepe'de daha önce yaşanmadı. Bu başarı tek bir kişinin gücü değildir. Bu bir ekip işidir. Burada olan ve gönlü burada olan kardeşlerimizle bu başarıyı elde ettik. Geçtiğimiz 5 yılda Kartepe'ye büyük eserler kazandırdık. Çok önemli işlere hep birlikte imza attık" dedi. 
 Kartepe için mücadele ettiklerini söyleyen Kocaman, "Yapılan anketlerin iyi olması sonrasında Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yeniden belediye başkan adayı gösterildik. Zorluklara rağmen seçimi çok net bir sonuçla kazandık. Bunun anlamı önümüzde ki 5 yıl daha fazla çalışacağız. Milletimize her şeyin en güzelini ulaştırmalıyız. Önümüzdeki 5 yılı disiplin içerisinde, kararlılık, özveri, fedakarlık ile geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bunu ben belediye başkanınız olarak taahhüt ediyorum. Önümüzdeki 5 yıl daha çok çalışacağız. Sizlerden geçmiş 5 yıldan daha fazla çalışmanızı bekliyorum ancak bu şekilde aziz milletimize daha güzel eserler kazandırabiliriz. Kartepe'miz 2009 yılında kuruldu. Genç bir ilçe olan Kartepe'miz birçok yatırıma ihtiyaç duymaktadır. Bunu hepimiz biliyoruz. İlçemize gerekli olan yatırımların birçoğunu tamamlamanın verdiği özgüvenle önümüzde ki dönemde daha çok çalışmalıyız. Özveri ve fedakarlık beliyorum. Bunu bende yapacağım. Allah sizlerden razı olsun. Ailelerinize benim teşekkürlerimi iletiniz" dedi. 


İHA
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