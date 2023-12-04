ÇAYIROVA YENİDEN REFAH’TA ADAY ADAYLARININ BAŞVURULARI ARTIYOR

Siyasi partilerde adaylık başvurusu süreci devam ediyor. Bazı partilerde belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularının bitmesine rağmen Yeniden Refah Partisi’nde başvuru alınmaya devam ediliyor. Kendi logosuyla Yerel Seçimler’e katılacağını açıklayan Yeniden Refah Partisi’nde başvurular teşkilat binasına gelinerek kabul ediliyor. Çayırova eşrafından Muhammed Öğüt ve sevilen simalarında Bilgin Karadağ, Yeniden Refah Partisi Çayırova teşkilatına gelerek aday adaylığı başvurusunu yaptı.