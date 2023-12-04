SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ÇAYIROVA YENİDEN REFAH’TA ADAY ADAYLARININ BAŞVURULARI ARTIYOR

Türkiye’de 31 Mart 2024 günü yapılacak Yerel Seçimler öncesinde siyasi partilerde, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği aday adaylığı başvurularında yoğun ilgi yaşanıyor.

ÇAYIROVA YENİDEN REFAH'TA ADAY ADAYLARININ BAŞVURULARI ARTIYOR

04 Aralık 2023 Pazartesi 10:38

Siyasi partilerde adaylık başvurusu süreci devam ediyor. Bazı partilerde belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularının bitmesine rağmen Yeniden Refah Partisi’nde başvuru alınmaya devam ediliyor. Kendi logosuyla Yerel Seçimler’e katılacağını açıklayan Yeniden Refah Partisi’nde başvurular teşkilat binasına gelinerek kabul ediliyor. Çayırova eşrafından Muhammed Öğüt ve sevilen simalarında Bilgin Karadağ, Yeniden Refah Partisi Çayırova teşkilatına gelerek aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
çayırovaYeniden Refah
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanından Mesaj Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanından Mesaj
ATATÜRK'Ü DÜNYAYA TANITAN FOTOĞRAF İZMİT'TE ÇEKİLDİ ATATÜRK'Ü DÜNYAYA TANITAN FOTOĞRAF İZMİT'TE...
İsrail zulmü Gebze'de protesto edildi İsrail zulmü Gebze'de protesto edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış programına katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 su ürünleri...
Nusret Acur'dan 30 Ağustos mesajı Nusret Acur'dan 30 Ağustos mesajı
“30 Ağustos, milletimizin asırlardır sürdürdüğü beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biridir” “30 Ağustos, milletimizin asırlardır sürdürdüğü...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanından Mesaj
GTO Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu Gebze’nin İl Olma Konusunda Hak Ettiği Değeri Görmüyor! UYANIN!...

Haberi Oku