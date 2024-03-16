Küçük Sanayi esnafı Türel’e dert yandı

Gebze Küçük Sanayi Sitesinin Türkiye’nin birçok sanayi bölgesinden fazla üretim ve istihdam sağladığını söyleyen Türel, “Adını küçük sanayi koymuşuz ama burada büyük işler yapılıyor. Buradan Türkiye’nin değişik bölgelerine mal gönderen esnafların olması bizi mutlu ediyor. Burada binlerce insan çalışıp evine ekmek götürürken, ekonomiye de önemli katkılar sağlıyor” dedi. Buna rağmen Küçük Sanayi Sitesi ve benzer üretim yapan yerlerin yıllardır çözülemeyen sorunları olduğunu da ifade eden Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel; “İnşallah biz göreve geldiğimizde başta Küçük Sanayi olmak üzere Gebze bölgesinde üretim yapan tüm sanayi kuruluşlarımızın ve esnaflarımızın sorunlarını çok kısa sürede çözüme kavuşturacağız” dedi. Türel ile samimi bir ortamda sohbet eden esnaflar ve çalışanlar da Türel’in samimiyetine inandıklarını ifade ederek kendisine başarılar dilediler. Bazı esnafların ise yıllardır çözülemeyen sorunlarla ilgili Türel’e dert yandığı öğrenildi.