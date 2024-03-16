SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Küçük Sanayi esnafı Türel’e dert yandı

Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, Gebze’nin göz bebeği konumundaki Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti. Yaşlısından gencine, ustasından çırağına kadar çok sayıda esnaf ve çalışan ile samimi bir ortamda sohbet eden Türel, “üretim yapan, istihdam sağlayan kim varsa hepsinin başımızın üstünde yeri var” dedi.

Küçük Sanayi esnafı Türel'e dert yandı

16 Mart 2024 Cumartesi 21:53

Gebze Küçük Sanayi Sitesinin Türkiye’nin birçok sanayi bölgesinden fazla üretim ve istihdam sağladığını söyleyen Türel, “Adını küçük sanayi koymuşuz ama burada büyük işler yapılıyor. Buradan Türkiye’nin değişik bölgelerine mal gönderen esnafların olması bizi mutlu ediyor. Burada binlerce insan çalışıp evine ekmek götürürken, ekonomiye de önemli katkılar sağlıyor” dedi. Buna rağmen Küçük Sanayi Sitesi ve benzer üretim yapan yerlerin yıllardır çözülemeyen sorunları olduğunu da ifade eden Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel; “İnşallah biz göreve geldiğimizde başta Küçük Sanayi olmak üzere Gebze bölgesinde üretim yapan tüm sanayi kuruluşlarımızın ve esnaflarımızın sorunlarını çok kısa sürede çözüme kavuşturacağız” dedi. Türel ile samimi bir ortamda sohbet eden esnaflar ve çalışanlar da Türel’in samimiyetine inandıklarını ifade ederek kendisine başarılar dilediler. Bazı esnafların ise yıllardır çözülemeyen sorunlarla ilgili Türel’e dert yandığı öğrenildi. 

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
SAADET
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da ibadethaneler temizleniyor Çayırova’da ibadethaneler temizleniyor
Türel yeni partililere rozet taktı Türel yeni partililere rozet taktı
Başkan Büyükgöz mesai arkadaşlarını iftarda ağırladı Başkan Büyükgöz mesai arkadaşlarını iftarda...
Saadet Partisi sosyal medyada da önde! Saadet Partisi sosyal medyada da önde!
GENÇ REFAH GEBZE'DEN RAMAZAN HAREKATI GENÇ REFAH GEBZE'DEN RAMAZAN HAREKATI
Erol Ölmez’den sağlıkçılara karanfil Erol Ölmez’den sağlıkçılara karanfil
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Çayırova’da ibadethaneler temizleniyor
Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki ibadethanelerde...

Haberi Oku