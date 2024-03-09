Saadetli Türel şehit aileleri buluşmasına katıldı

Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, Gebze koş-yaz platformu tarafından Gebze Ticaret Odası Meclis salonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile düzenlenen şehit aileleri ile buluşma, şiir dinletisi, imza günü ve dijital sanat sergisine katıldı.





Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Tevhide Buğan, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Erkan Vural, İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Yıldırım Çırak, Gebzeli şehit ailelerinin de katıldığı programa çok sayıda sanatsever ve Gebzeli de büyük ilgi gösterdi. Çeşitli etkinliklerle sona eren programda Koş-yaz Platformu Başkanı Hacer Alioğlu Yakuti ve programa katılan kadınlarla çeşitli konularda sohbet eden Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, kadınlara karanfil verdi ve programa katkı sunan herkese teşekkür etti. Göreve geldiklerinde bu tür kültürel etkinliklere büyük önem vereceklerini söyleyen Türel, Gebze’nin bu ve benzeri kültürel programlarla ayağa kalkacağını söyledi.