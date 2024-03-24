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Türel sanayi çalışanlarını dinledi

Saadet Partisi Gebze Belediye başkan adayı Mustafa Türel, organize sanayi bölgesi çalışanlarını dinledi.

Türel sanayi çalışanlarını dinledi

24 Mart 2024 Pazar 00:18

Dün cuma namazını organize sanayi bölgesinde kılan Türel, namaz öncesi ve sonrası sanayide çalışanlarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi. Organize sanayi bölgelerinin Gebze ve ülkemiz için çok önemli olduğunu hatırlatan Türel, gerek yöneticilerin gerekse üretimde çalışanların şartlarının daha da iyi olması gerektiğine dikkat çekti.  Sanayicilerin Gebze’nin sorunlarına ortak olması için Gebze’de yaşaması gerektiğine de dikkat çeken Türel, bunun için de yerel yönetimlerin bu alanda imkan sağlaması gerektiğine vurgu yaptı. 

Göreve geldikleri takdirde sanayiciler ve çalışanlarla ilgili önemli projeleri olduğunu da ifade eden Türel; “Şartları ve sosyal alanları oluşturmadan neden sanayiciler Gebze’de oturmuyor diye eleştirmek doğru olmaz. Önce şartları oluşturmak gerekiyor. Aynı şartlar oluşturulduğu takdirde Gebze’de yaşayabilecek çok sayıda sanayici tanıyorum. Bir sanayici şartlar aynı olduğu takdirde Gebze’ye bir saat uzak bir yerde ikamet etmek istemez” diye konuştu. Aynı şeyin çalışanlar için de geçerli olduğunu ifade eden Saadet Partisi Gebze Belediye başkan adayı Mustafa Türel, “Sanayicimiz Gebze’de aradığı vasıflı elemanı bulamadığı için Gebze dışından getirmek zorunda kalıyor. Aynı elemanı Gebze’de bulan bir sanayicinin Gebze dışından eleman getireceğini düşünemiyorum” dedi. 


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