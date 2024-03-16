Türel yeni partililere rozet taktı

Gördüğü her vatandaş ile samimi diyalog kuran Türel, vatandaşlardan gelen sorulara da içtenlikle cevap verdi. Beylikbağı bölgesinin ihmal edildiğini ve bölge halkının yerel yönetimlere haklı tepki gösterdiğini söyleyen Mustafa Türel, “Sarıcami dışında vatandaş hiçbir şeyin yapılmadığını söylüyor. Sarıcami projesinin de eksik bırakıldığını söyleyenler var. Beş yılda bu kadar insanın yaşadığı bölgeye sadece bir cami yapar ve bununla da övünürseniz vatandaşın eleştirilerine de saygı duyacaksınız” dedi.

Saadet Partisi’ne yeni üye olan isimlere de rozet takan Türel; “Beylikbağı Gebze’nin kalbi konumundadır ve biz Beylikbağı bölgesini çok önemsiyoruz. Bu yüzden meclis üyeliğinde birinci sırayı uzun yıllar Beylikbağı bölgesinde yaşayan Ramazan Güngör’e verdik. Yıllardır bu bölgede esnaflık yapan bir ailenin çocuğu ve bölgenin sorunlarını yaşayarak biliyor. Meclise girdiğinde de Beylikbağı bölgesine ve Gebze’ye önemli katkıları olacağına inanıyoruz” dedi. Türel ayrıca Beylikbağı bölgesinin önemli isimlerinden Kocaeli Keşaplılar Derneği Başkanı Hamdi Bayram ve Beylikbağı İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Barış Şerifoğlu ile de oldukça samimi bir sohbet gerçekleştirdi.