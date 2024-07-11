VALİ SEDDAR YAVUZ MALATYA VALİSİ OLDU

Valimiz İlhami AKTAŞ

1970 yılında Erzurum ili Oltu İlçesinde doğdu. İlkokul, İmam Hatip Ortaokulu ve Oltu Lisesinden sonra 1987 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu.

YENİ KOCAELİ İLHAMİ AKTAŞ KİMDİR

1994 yılında Erzurum Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği hizmetine başladı. Dil eğitimi için 8 ay İngiltere’de kaldı. Daha sonra çeşitli ilçelerde kaymakam vekilliği görevini yürüttü. 1997-1999 yıllarında Kastamonu-Devrekani, 1999-2001 yıllarında Bayburt-Demirözü, 2001-2006 yıllarında Erzincan-Tercan, 2006-2008 yıllarında da Antalya-Finike Kaymakamlığı yaptı.

2008 yılında atandığı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevini geçici görevlendirme ile Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak yürüttü. 2010 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. Ağustos 2013’te bu görevinden Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 30 Aralık 2013’te İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirildi. Bu görevi yürütürken Ağustos 2014 'te Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 30/05/2016 tarihinde Nevşehir Valisi olarak atanana kadar Özel Kalem Müdürlüğü görevine devam etti.

Vali AKTAŞ, 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/274 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çanakkale Valiliğine atanmıştı. Son kararname ile Çanakkale den Kocaeli valiliğine atandı

Yeni Kocaeli Valisi İlhami AKTAŞ, ev hanımı Songül AKTAŞ ile evli olup Elif Aslıhan ve Ahmet Tuncer adında 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir

Gebze gazetesi (www.gebzegazetesi.com) ve Devri alem belgesel tv programı (www.devrialem.tv) olarak yeni Valimiz Sn İlhami Aktaş a hoşgeldin diyor Malatya’ya atanan Seddar Yavuz a hizmetlerinden dolayı kamuoyu adına teşekkür ediyoruz