Darıca’da Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Düzenlendi

Darıca’da Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Şampiyonada 120 sporcu birinci olmak için kıyasıya mücadele ederken yakalanan yaklaşık 300 balık ihtiyaç sahiplerine ikram edildi.

Darıca’da 19-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenen, Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri büyük bir coşkuya sahne oldu. İlk gün kortej yürüyüşü ve yarışmacıların katıldığı makarna partisi düzenlendi. Açılışa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ilçe protokolü katıldı.

28 TAKIM VE 120 SPORCU KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Darıca Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakasına, 28 takımdan oluşan 112 erkek sporcu ve 2 takımdan oluşan 8 kadın sporcu katılım sağladı. Açılış konuşmasını yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak öncelikle Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Spor Müdürlüğü ile birlikte yaptığımız bu etkinlikte Darıca’da bir ilki yaşıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından gelen kulüplerimize başarılar diliyoruz" dedi.

KÖRFEZ’İMİZ ARTIK TERTEMİZ

Son yıllarda özellikle denizin temizlenmesi ve arıtma tesislerinin tam anlamıyla faaliyete geçmesi ile birlikte canlı sayısında bir artış sağlandığına dikkat çeken Başkan Muzaffer Bıyık, “90’lı yıllarda Körfez dediğimizde insanın burnunu tıkayarak geçtiği, canlı yaşamının çok az olduğu, evsel atıkların tamamının denize deşarj olduğu bir yerdi. Şu anda yaşadığımız Körfez artık su sporlarına ev sahipliği yapıyor. Denizdeki canlı sayımızın ciddi derecede artışı sağlandı. Sevgi Eylem gerektirir. Denizi seviyorsak eylem yapmamız lazım. Şu anda İzmit Körfezi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve bakanlığımız tarafından dip çamur temizliği yapılıyor. Bu çevreciliktir” dedi.

SAHTE ÇEVRECİLER İZMİR’E BAKSIN

Ödül töreninde de kısa bir konuşma yapan ve şampiyonaya asılsız iddialarla gölge düşürmeye çalışanlara cevap veren Başkan Muzaffer Bıyık, “Burada toplam 300 tane balık avlandı. Bununla alakalı bir bilgi vereyim. Buradaki balıkları da kaymakamlığımızın ve belediyemizin sosyal yardım alan ailelere göndereceğiz. İzmit Körfezi’nde kurallara uygun ölçüde zıpkınla avlanan 300 balığı, İzmir Körfezi’nde kirliliğe bağlı yaşanan on binlerce balık ölümüyle bir tutmaya çalışanlara sesleniyorum. Böyle çevreci olunmaz. Böyle kimseyi kandıramazsınız. Gerçekten çevreciyseniz, İzmir’deki balık ölümlerini durdurun” diye konuştu.

DERECEEYE GİREN İSİMLER

Büyük bir çekişmeye sahne olan şampiyonada ödül töreni ise Çınaraltı Meydanı’nda gerçekleşti. Tutulan balıklar İl Tarım Müdürlüğü ve Federasyona bağlı gözlemciler eşliğinde tartılarak dereceye girenler belirlendi. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları ise Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve protokol tarafından takdim edildi. Şampiyona sonunda dereceye girenler ise şöyle oldu:

Erkekler Bireysel Sıralama:

1-Cem Ceylan

2-Fahrihan Uysal

3-Selim Konya

Gen. Erkekler (25 Yaş Altı) Bireysel Sıralama

1-Yasin Akıncı

2-Kaan Demircan

3-Mert Ürün

Kadınlar Bireysel Sıralama

1-Ebru Karabulut

2-Fethiye Karaman

3-Sibel Bircan Kurağı

Erkekler Takım sıralaması

1-Balıkesir BB

2-Çalıkuşu SK

3-Bodrum Su Sporları Kulübü

Kadınlar Takım Sıralaması

1-Balıkesir BB

2-Kocaeli Nicomedia Su Sporları Kulübü