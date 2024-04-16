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Körfez, Ragbi’de Başarıdan Başarıya Koşuyor

Körfez Gençlerbirliği Ragbi Kadın ve Erkek takımları Ankara’da düzenlenen 7’li Ragbi U18 Türkiye Şampiyonası’nda oynadıkları grup maçlarını kazanarak final etaplarına grup birincisi olarak katılmaya hak kazanırken performanslarıyla dikkat çeken 6 sporcu ise milli takıma davet edildi.

Körfez, Ragbi'de Başarıdan Başarıya Koşuyor

16 Nisan 2024 Salı 20:06

  
  Körfez Gençlerbirliği Ragbi Kadın ve Erkek takımları 13-14 Nisan da Ankara’da düzenlenen 7’li Ragbi U18 Türkiye Şampiyonası’nda oynadıkları grup maçlarının hepsini kazanarak final etaplarına grup birincisi olarak katılmaya hak kazandı. Aynı zamanda Körfez Gençlerbirliği Ragbi Kadın Takımından Ayten Alataşlı, Ecmel Rana Çayır, Hilal Karagöz ve Tuğbanur Yavuz ile Erkek Ragbi Takım oyuncularından Berk Kara ile Adem Batuhan Özver başarılı performansları sonrasında Ragbi Milli Takımına davet edildi. Bu çerçevede Körfez Gençlerbirliği’nden yapılan açıklamada, “7’li kadın ve erkek Ragbi takımlarımız Ankara’da düzenlenen U18 Türkiye Şampiyonası’nda gruplarından hiç mağlubiyet alamdan grup lideri olarak çıkan takımlarımızı kutluyoruz. Çok başarılı bir sezonun ardından yeni yılda da başarılarımıza devam ediyoruz. Sporcularımız Ragbide Körfez’in adını çok iyi temsil ederek iyi yerlere geliyorlar. Takımlarımızın performansların yanı sıra 4 kadın 2 erkek olmak üzere 6 oyuncumuzu milli takıma gönderiyoruz. Kulübümüzün ve sporcularımızın bu başarılarında en büyük pay sahibi bizlere her zaman destek olan ve ilçe genelinde sporun yaygınlaşarak gençlerin ve çocukların spor yapması için her türlü desteği veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e çok teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. 
                                 


İHA
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