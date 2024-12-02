Minik biniciler sertifikalarını aldı

AT BİNİŞ EĞİTİMLERİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen “At Biniş Eğitimleri,” çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Kocaeli Atlı Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen 4 haftalık eğitimlerde çocuklara at bakımı, biniş teknikleri ve at sevgisi öğretiliyor. Eğitim sırasında atların ürettiği titreşimlerin, çocukların sempatik sinir sistemini aktive ederek öğrenme yeteneklerini artırdığı biliniyor. Aynı zamanda bu spor, çocukların denge, koordinasyon, kas ve motor sinir sistemi gelişimine destek sağlıyor.

40 MİNİK BİNİCİYE BAŞARI BELGESİ

Kasım ayında eğitimlerini tamamlayan 40 çocuk, düzenlenen törenle başarı belgelerini aldı. Eğitimlere katılan çocukların liderlik, sorumluluk, özgüven ve doğa sevgisi gibi kişisel gelişimlerine katkıda bulunuldu. Minikler, hem ata sarılarak bağ kurmanın hem de onu yönlendirip kontrol etmenin mutluluğunu yaşadı.

AT SEVGİSİ VE BİNİCİLİĞE İLK ADIM

Erken yaşta atla tanışan çocuklar, kendilerinden çok daha büyük ve güçlü bir hayvanı kontrol etme becerisi kazanırken, aynı zamanda disiplin, sağduyu ve özgüven geliştirme imkânı buluyor. Tımar etmekten at sürmeye kadar birçok keyifli aktivite, çocukların unutulmaz deneyimler yaşamasını sağladı. At biniş eğitimlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, detaylı bilgi ve başvuru için 0 262 318 22 22 numaralı telefonu arayarak bilgi alabiliyor.

(Ömer İLGEÇ)